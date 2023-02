„Máme šest a osm dvanáctek a dneska to bude minimálně deset,“ svěřovali se u stolu dva hosté, jež dorazili z největší dálky. To bylo okolo dvou hodin po poledni, přičemž podnik, ve kterém pivařskou slevovou akci pořádali, otevíral v deset dopoledne. A od půl desáté už zde čekala partička z Beskyd, co do Metylovic přijela taxíkem.

Personál se Pod Lipami nestačil otáčet, k lacinému pivu byly totiž v nabídce i tři druhy jídel za devadesát a jedno za půldruhého sta korun. „Zatím jsme na vyčepovaných dvou stech pivech u desítky i dvanáctky. A to ještě nemáme večer, kdy přijde harmonikář a bude nám tu obcházet a hrát mezi stoly,“ nechal se slyšet číšník Honza.

V restauraci a penzionu Pod Lipami tuto akci pořádali počtvrté – a vždy s velikým úspěchem. Při té první, jak vzpomínala pravidelná účastnice Iveta, prodávali pivo dokonce za korunu, respektive dvě. Průměrná cena čepovaného piva z Nošovic na Frýdeckomístecku činila letos v únoru kolem 36 za desítku a 39 korun za dvanáctku!