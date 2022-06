Firmy končily hlavně kvůli tomu, že v době omezení provozů restaurací nebo hotelů neměly kam dodávat svojí produkci. Část z nich ukončila provoz, část majitelé prodali.

Minipivovarů, které průměrně uvaří zhruba 1000 hektolitrů piva ročně, se podle Voldřicha týká zdražování energií a surovin stejně jako velkých firem. Na jednotlivé minipivovary bude zdražování dopadat postupně podle toho, do kdy mají uzavřené smlouvy, dodal.

Podle Voldřicha se také potvrdilo očekávání svazu, že pivo do letošního června zdraží o deset deset procent. Další zdražení očekává koncem léta, kdy pivovary začnou vařit ze surovin z letošní sklizně. Důvodem je, že výrobní náklady výrazně vzrostly i zemědělcům, a to až dvojnásobně. "Na výrobu sladu je potřeba velké množství energie. Nárůst cen sladu bude zásadní a máme signály, že něco podobného se očekává i u chmele," doplnil Voldřich.

Svaz upozornil také na to, že minipivovary v době pandemie nedosáhly na vládní kompenzace. Podle svazu by jim nyní pomohlo snížení DPH na energie. "Je náročnější energeticky vyrobit pivo v minipivovaru než ve velkém pivovaru," dodal Voldřich. Uvítal by také, kdyby minipivovary platily spotřební daň podle toho, kolik uvaří piva.

Svaz 10. a 11. června pořádá 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě. Letos se ho zúčastní 50 pivovarů z Česka a k degustaci bude připraveno přes 100 druhů piv.