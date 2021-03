Ředitelé jednotlivých pivovarů ze skupiny odkazují na centrálu a mluvit o situaci nechtějí. „Je nám líto, ale nechceme se k našim pivovarům vyjadřovat. V Klášteře byla výroba dočasně zastavena,“ uvedla Martina Husková z Pivovarů Lobkowicz.

Pivovar Klášter stojí v tisícihlavé obci Klášter Hradiště nad Jizerou. Podle tamního starosty Jiřího Navrátila se už od konce minulého roku v Klášteře pivo skutečně nevaří. A radost z toho nemá.

Budova totiž není v příliš dobrém stavu. „Nechceme, aby se z toho stal nějaký brownfield,“ poznamenal Jiří Navrátil, podle kterého by bylo fajn, kdyby pivovar přešel do majetku obce nebo si ho pronajal nový nájemce. V obci se také proslýchá, že se z budovy už vyvezly některé technologie.

O konci Kláštera se mluvilo už loni v listopadu. Redakci Boleslavského deníku tehdy kontaktoval zdroj blízký pivovaru s tím, že má Klášter končit.

Skončí?

„Lobkowicz má sedm pivovarů, ty jedou tak na padesát procent, snahou je ukončit provoz v Klášteře,“ popsal zdroj. „Už tady byli fotit varny, zřejmě chtějí prodat vybavení,“ upozornil.

Konec jako jednu, ale ne jedinou z variant potvrdil na podzim Deníku i zástupce čínského majitele pivovaru Jaroslav Tvrdík.

Za místní pivo už tehdy lidé na sociálních sítích sloužili pohřební obřady a vystavovali parte. O osudu továrny začalo být jasněji.

V pivovaru Klášter pracuje čtyřicet zaměstnanců. Někteří z nich mají už jen pár let do důchodu. Úřad práce informaci o propuštění většího počtu lidí nechtěl potvrdit. Podle mluvčí Kateřiny Beránkové to není v jeho kompetenci.

Pivovar Klášter, který oslavil 450 let od svého založení, dostal název podle kláštera řádu cisterciáků, založeného ve 12. století právě v místech, kde dnes stojí pivovar. Pivovar do dnešní podoby nechali přestavět potomci dalšího majitele Albrechta z Valdštejna. Valdštejnům patřil až do roku 1945, patřil mezi sedm největších pivovarů v tehdejším Československu. Z původního kláštera se do dnešní doby dochovala brána se vstupním portálem a také asi dvacet metrů hluboké sklepy.

Pivovarskou skupinu Lobkowicz, jejíž součástí je i další středočeský pivovar Vysoký Chlumec, vlastní čínská skupina CITIC. Její nejznámější akvizicí v Česku je fotbalová Slavia nebo strojírna Žďas.