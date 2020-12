Podle důvodové zprávy k novele zákona o spotřebních daních by se změna měla projednat v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze, by mohla platit od prvních dní příštího roku.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes na twitteru napsala, že odvádět daň z vylitého piva nemá logiku. "Na jaře jsme pivovarům umožnili vracet nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, a to do konce roku. Nově tuto možnost budou mít už natrvalo," uvedla ministryně. Podle jejího vyjádření na tiskové konferenci po jednání vlády by se novela mohla ve sněmovně projednat ve čtvrtek. Kontrolu likvidace by prováděla celní správa.

V principu nebudou muset pivovary platit daň z piva, které neprodaly, ale vrátilo se jim z jejich distribučních skladů. Buď ho pak můžou kvůli krátké době expirace vylít, nebo přetvořit do jiného produktu, či ho například poslat na likvidaci do bioplynových stanic, sdělila ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Pokud by se z piva vytvořil jiný alkoholický nápoj, daň by se nakonec platila. Ferencová doufá v rychlé schválení novely ve Sněmovně.

Podle důvodové zprávy se nedá přesně vyčíslit dopad na veřejné rozpočty. Do konce roku se objem vrácené spotřební daně bude pohybovat v řádu několika milionů Kč.

České pivovary očekávají celoroční propady tržeb v řádu desítek procent. Největší výrobci čekají pokles mezi 20 a 40 procenty, nejmenší i o více než 50 procent, uvedl již dříve svaz. Na základě průzkumu, který si mezi producenty piva udělal na konci října, zjistil, že třetina, hlavně velcí výrobci, zvažují propouštění.

V současnosti jsou zavřené restaurace a hospody kvůli vládním opatřením na potlačení koronaviru. Alkohol se také nesmí pít na veřejnosti.