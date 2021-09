„V celém jejím průběhu Prazdroj výrazně pomáhal restauracím a do jejich podpory investoval přes půl miliardy korun. Ať již v podobě bezplatné výměny prošlého piva, odložení plateb hostinským, investic do předzahrádek a vybavení a distribuce „odnosek“ na čepované pivo s sebou,“ dodal Kovář.

„Přesto i letos pokračuje Prazdroj v investicích do výroby v celkové výši jedné miliardy korun, dokončil novou varnu v Nošovicích, rozšiřuje skladovací prostory v Plzni a navyšuje varní kapacitu v Popovicích. Po celou dobu trvání pandemie klade hlavní důraz na bezpečnost svých zaměstnanců a zachoval plnou zaměstnanost,“ uvedl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.