První z nich je Novoměstská Losovačka. „Losovačka je soutěž pro všechny návštěvníky obchůdků a služeb, které provozují Novoměšťáci.“ vysvětlil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Zákazníci, kteří od začátku června do konce září nakoupí v provozovnách označených speciální samolepkou Losovačky, a přihlásí svou účtenku s hodnou vyšší než sto korun, se tak zapojí do soutěže o ceny. Pak už jen stačí fotografii nebo scan účtenky odeslat na e-mailovou adresu novomestska.losovacka@nmnm.cz nebo přinést kopii účtenky doplněnou kontaktními údaji do místního informačního centra.

„Slosování bude probíhat každý měsíc a každý měsíc rozdáme ceny dvaceti přihlášeným účtenkám. První dva výherci dostanou dvou a tisícikorunový poukaz do provozovny, z níž pochází soutěžní účtenka. Dalšími cenami jsou například pivo Hejkal z novoměstského pivovaru, víno, nákrčník a další,“ informovala Aneta Linková z novoměstského úřadu.

Všichni zúčastnění soutěžící se ale mohou těšit i na hlavní výhru. „Na konci září ze všech přihlášených vylosujeme hlavní výhru, která je deset tisíc korun,“ sdělila Aneta Linková.

Zimní Tour de svařák

Podpořit místní živnostníky mohou lidé v Novém Městě i další akcí – Tour de zahrádka. Její obdobu Tour de svařák si mohli mnozí z nich vyzkoušet už v zimním období. „Za krátké předvánoční rozvolnění stačili ale herní list vyplnit razítky jen dva největší rychlíci.“ připomenul Michal Šmarda.

Razítka mohou začít u přihlášených restaurací, kaváren a stánků sbírat soutěžící od 1. června. Stačí jen přijít a občerstvit se. Obsluha pak orazítkuje soutěžní kartu.

Ukončení akce Tour de zahrádka je avizováno na 1. září. „Orazítkované kartičky je pak nutné vyfotit a poslat na facebookové stránky města. Nebo s kontaktem a označeným nejlepším podnikem vhodit do schránky městského úřadu. Losujeme tři vítěze,“ řekla Aneta Linková.

Vítězové pak získají poukazy do podniků, které ve svých soutěžních kartách označili jako nejlepší.