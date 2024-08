„My jsme sem na Zemi živitelku přivezli náš stánek už opakovaně, vystavujeme jako Ústecký kraj a snažíme se představit Ústecký kraj takový, jaký je a jaký ho vnímáme my, kteří v něm žijeme. Ústecký kraj je jeden z pěti vinařských krajů. To je myslím věc, která není úplně známá, takže se snažíme představit náš kraj jako kraj vinařský,“ řekl Michal Kučera.

„Polabí, oblasti krásných sopečných vrchů v Českém středohoří, kde se pěstuje víno. Je to i chmelařský kraj. Nedávno bylo Žatecko zapsáno na seznam UNESCO jako chmelařský kraj, ale jsou také úrodné oblasti kolem Poohří a Polabí, kde se pěstují ovocné stromy. A ovocnářství tam je skutečně velmi vyhlášené. Takže tohle je jenom ta malá část Ústeckého kraje, která se týká zemědělství. Samozřejmě jsou to nádherné oblasti turistické, jako jsou chráněné krajinné oblasti České středohoří a další. To všechno chceme ukázat právě tady, na stánku Ústeckého kraje na Zemi živitelce.“

Více se dozvíte v našem podcastu Deníku: Speciál Země živitelka s Michalem Kučerou.