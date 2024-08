„Návrat krajinných prvků do přírody je ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Proto jsme dneska představili společnou aktivitu navrátit tyto krajinné prvky zpátky do našich polí. Děláme to prostřednictvím kombinace podpor z Ministerstva životního prostředí a z Ministerstva zemědělství. Ta hlavní a nejdůležitější je opravdu pomoc při realizaci nových krajinných prvků. Na to máme dotační titul z Ministerstva životního prostředí. Máme půl miliardy korun pro zemědělce, obce vlastníky, to znamená i fyzické osoby nebo třeba spolky. Vlastně každý z nich může sázet stromy, dělat remízky, dělat mokřady. Úplně jednoduše,“ zmínil v našem podcastu ministr Petr Hladík.

Jak také ministr Hladík uvedl, v Česku je 2,4 milionu vlastníků půdy.

„Spousta z nich vlastně ani neví, kde tu půdu mají. Proto mám takovou výzvu pro každého vašeho posluchače nebo čtenáře. Ať se vlastník podívá, kde ty pole má a jestli by na těch polích nemohl vysázet nějaký strom, udělat remízy, nějaký mokřad, část toho pole neobhospodařovat, prostě nechat ho té přírodě a vlastně takhle sám zvýšit biodiverzitu. Hodně by to těm našim polím a té naší přírodě prospělo.“

Autorka: Pavla Mynářová