Podle návodu Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze začala firma SAP Concur vyrábět ochranné masky 3D tiskem. Vkládá do nich navíc antibakteriální filtr.

Jak se vyrábí ochranné masky 3D tiskem | Video: SAP Concur

„Viděli jsme instruktážní video, jak se ochranné masky vyrábí a vzhledem k tomu, že máme ve firmě potřebné vybavení, 3D tiskárnu i skvělé vývojáře, rozhodli jsme se s tím taky začít. Co do funkčnosti se dá říci, že ochranná maska vyráběná 3D tiskem je technologicky vylepšená verze roušek, které nyní šije celé Česko. Lépe drží na obličeji a jejich součástí je i antibakteriální filtr, který stříháme a vkládáme do hotové masky,“ říká Jacob Ringler, ředitel české pobočky SAP Concur.