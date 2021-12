Práce v rodinném duchu, rodinný recept, kvalitní odrůdy zelí, stálý dohled na správné kvašení a poctivá ruční práce, to je ve zkratce to, co zaručuje skvělou kvalitu Bystročického zelí. A to už je vyhlášenou značkou. „Na tom je asi nejhezčí to, že naše zelí si vybudovalo pověst samo. Lidé, tedy naši zákazníci, byli spokojení a řekli si o nás mezi sebou. Což je velice příjemné, ale také hodně zavazující, protože pokud by se nám naopak něco nepovedlo, tak se to velmi rychle projeví,“ řekl Jiří Kubíček, majitel bystročické zelárny.

Kysané zelí v Bystročicích dělají z toho, které se vypěstuje na Hané blízkém okolí. „Dřív jsme si zelí pěstovali sami, teď už jsme ve stadiu, že prodáme víc než bychom byli schopni vypěstovat, proto jsme oslovili soukromé pěstitele. Jsme Hanáci, chceme, aby peníze zůstaly v našem regionu, takže máme svoje pěstitele tady a na střední Moravě, kteří pro nás pěstují výborné odrůdy zelí. Od hanáckých zemědělců bereme také cibuli nebo kmín,“ vysvětlil Kubíček. „Vyrábíme nejen kysané zelí, ale také děláme na objednání čerstvé nakrouhané zelí pro zákazníky, kteří si rádi zelí nakládají sami,“ podotkl.

Skvělé Bystročické zelí sbírá pravidelně i ocenění od Zelinářské unie Čech a Moravy, také nyní se pyšní potvrzením kvality v podobě titulu Zelí roku 2021. „Pro nás má takové ocenění velkou váhu,“ řekl Kubíček. „Máme prodej nastavený tak, že často přicházím do kontaktu s koncovým odběratelem. Se zákazníkem si tvoříme bližší vztah, popřejeme jim třeba k Vánocům, hodně z nich se zmíní o tom, že o nás četlo v novinách. Je to takový jiný vztah, prostě to, co nikdy nezažijete ve velkovýrobě, pro kterou titul Zelí Roku nemá až takový význam,“ podotkl.

Bez poctivé, kvalitní a odpovědné práce by zelí z Bystročic nemohlo být tak vynikající. „Pochválit za to musím všechny zaměstnance a vůbec celou rodinu, která naše pracovní tempo snáší. Někdy je to skutečně časově náročné a pracuje se víc než hodně. Zaměstnanci jsou srdce podniku! Snažím se o lidi dobře starat a také je dobře odměnit. Bez nich bych to mohl zavřít,“ řekl Kubíček a dodal: „A samozřejmě děkujeme našim zákazníkům, protože bez nich bychom zelí neprodávali.“

Bystročické zelí koupíte u prodejců v Olomouci, Prostějově, Šternberku, Přerově, Ostravě, Opavě, Karviné a jinde, kompletní seznam prodejců najdete na bystrocickezeli.cz.