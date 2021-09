„Současně v prvním pololetí 2021 vzrostl poměr mezi nově založenými a zaniklými firmami a je na nejvyšší hodnotě za poslední tři roky, což je příznivá zpráva pro českou ekonomiku. V roce 2018 na jednu zaniklou společnost připadalo 2,46 nových. Tento poměr v roce 2019 klesl na 1,98 a o rok později na 1,77, což je minimum za posledních deset let, kdy tyto hodnoty sledujeme. Letos je na jednu zaniklou firmu založeno 2,28 nových,“ upřesnila Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet s tím, že rozšiřování podnikatelské základny v ČR tak má příznivější dynamiku.

Podnikání v ČR v prvním půlroce ukončilo 6 885 kapitálových společností, což je desetinu méně, než v roce 2020 a o 13 % méně než v roce 2019. Nejvíc firem skončilo v oblasti správy a pronájmu nemovitostí, obchodu, služeb a stravování. Každá druhá firma, která ukončila činnost, měla sídlo v Praze. Pětina podniků vymazaných z obchodního rejstříku byla 10 až 13 let stará. Informace zveřejnila poradenská společnost Dun & Bradstreet.

