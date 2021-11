Jen oči pro pláč mají nyní hospodští. Od doby, kdy začali kontrolovat bezinfekčnost hostů, klesl počet lidí v hospodách o třetinu až polovinu. Teď přijde další rána, od prosince nebudou antigenní testy k návštěvě restauračního zařízení stačit. Restaurace tak čeká další propad návštěvnosti a vyhodit mohou i antigenní testy, které hostinští nakoupili pro samotestování hostů přímo v hospodách. Restuaratéři se zlobí a žádají kompenzace.

Jen oči pro pláč mají nyní hospodští. Od doby, kdy začali kontrolovat bezinfekčnost hostů, klesl počet lidí v hospodách o třetinu až polovinu | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

„Když stát žádal po hostech antgenní testy, tak jsme jich několik nakoupili. A teď je můžeme s velkou slávou hodit do koše. Ale stát to nezajímá a ani nám tuto investici nezaplatí,“ říká majitel hradecké Pivnice Psí Bouda Milan Zeman a smutně kouká po poloprázdném lokálu: „Od té doby, co přišlo toto nařízení, je tu tak o padesát procent méně hostů. A obávám se, že, jestli to půjde takto dál, tak mnoho restaurací a hospod dlouho nepřežije.