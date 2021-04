Ondřej Konečný, technolog vinařství Spielberg vysvětluje: „V první řadě bio víno pochází z ekologicky pěstovaných hroznů. Ekologické pěstování je postaveno na budování imunity keřů, jež jsou pak schopny odolávat napadení přirozeně bez ekologického zatížení přírody agrochemií. Ekologické pěstování znamená vyšší pracnost a vyšší požadavky na zelené práce a technologii pěstování. Také se s jeho výrobou pojí certifikace jak při pěstování, tak výrobě, což zvyšuje náročnost celého procesu. Znám mnoho vinařů, kteří se chovají přinejmenším ekologicky, ale takto označená vína vyrábět nemohou nebo nechtějí.“

Většina bio vín je dnes tak vysoké kvality, že pouhým ochutnáním, například z integrované produkce, to nelze poznat. „Naopak vás můžou příjemně překvapit tím, jak odlišně se po nich budete cítit druhý den po konzumaci. Bio vína totiž méně zatěžují náš metabolismus,“ říká Martin Žůrek, který tvrdí, že on sám, pozná, co bio rozhodně není. „Bio vína jsou většinou odrůdového charakteru, neobsahují příliš mnoho výrazných aromatických esterů a krášlících, stabilizačních aditiv.“

Jedna z cest

Bude se produkce bio vín rozšiřovat? Co si o tom myslí sommelier? „Určitě si nemyslím, že by bio převálcovalo „normální“ víno. Ovšem směr je dán jasně k ekologickému organickému pěstování a výrobě. Vidíme ten posun všude kolem sebe. Domnívám se, že jeho podíl na trhu v dalších letech poroste.“

Ondřej Konečný pak dodává: „Bio je určitě jedna z cest, jak zachovat nezatížené půdní a vodní zdroje agrochemikáliemi pro další generace. Vzhledem k výraznému tlaku Evropské unie na ekologizaci to bude pravděpodobně podmínkou pro získání dotačních podpor. Co chci ale zdůraznit - je to určitě ve prospěch kvality vína i kvality života lidí. A podotýkám, že i víno, které nemá certifikaci BIO, může být velmi ekologické, zdravé a bez zátěže.“

Ve zmíněném vinařství Spielberg mají 55 hektarů v integrované nejvyšší úrovni produkce a 12 hektarů v produkci ekologické. Ročně produkují zhruba 150 tisíc lahví vína, v bio kvalitě jich je 8 až 10 tisíc lahví vín. Nově uvedli na trh i mošt z hroznů pěstovaných na ekologicky ošetřované vinici. „Do budoucna máme v plánu ekologicky ošetřované vinice dále rozšiřovat,“ tvrdí Ondřej Konečný.

„Myslím, že k velkému rozšíření bio produkce u nás ještě dojde, byť se neuplatní u všech odrůd nebo na všech vinařských tratích. Pro nás je ošetřování vinic bez agrochemie již normálním postupem a nemyslíme si, že je to něco výjimečného. V tomto smyslu bude vždy záležet na filozofii každého vinařství," uzavírá Konečný.