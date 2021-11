Kromě odborníků na IT a inovace, finance, HR či datovou analytiku, působí v oboru i robotický software, který zastává již 13 tisíc pracovních míst. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, který v českých centrech zrealizovala oborová asociace ABSL.

První centra podnikových služeb začala vznikat v USA ke konci 80. let. Právě americké firmy byly první, které svá centra začaly v roce 2001 otvírat i v České republice. Ke společnostem jako Accenture, J&J, Exxon Mobile, Medtronic či IBM se brzy začaly přidávat firmy z celého světa. Díky tomu dnes obor patří k největším segmentům českého hospodářství a k nejstabilnějším pilířům české ekonomiky, což potvrdila i pandemie Covid-19, během níž většina center rostla a rozšiřovala svůj záběr.

„Náborové plány má i pro nadcházející rok většina center. Dle našich předpokladů by do 3 let měl obor zaměstnávat plných 200 tisíc lidí. Dobrou zprávou přitom je, že s růstem oboru rostly i mzdy - v průměru o 5 procent, v případě zaměstnanců se znalostmi nejžádanějších cizích jazyků dokonce o 10 procent a více,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje centra podnikových, zákaznických a IT služeb.

„Náš nejnovější průzkum ukázal dva hlavní trendy, zvyšující se odbornost místních center a rostoucí loajalitu zaměstnanců. S odbouráním rutinní práce, kterou nyní zastávají roboti a automatizační technologie, dokáže obor nabídnout zajímavou, kvalifikovanou a kreativní práci. A díky tomu umí přilákat a udržet lidi, což je v dnešní době a v kontextu toho, co se děje v jiných oborech, malý zázrak,“ dodává Jonathan Appleton.

Z pohledu zaměření center za uplynulý rok nejrychleji rostla datová analytika. Na vzestupu jsou i IT služby včetně výzkumu a vývoje či zavádění robotiky a automatizace a specializované finanční služby.

Meziročně o 50 % více pracovních míst pro roboty

Na robotickou automatizaci vsadil obor již před lety. Dnes v oboru působí 4 500 expertů na automatizaci, kteří designují a zavádějí robotický software jak v samotných centrech podnikových služeb, tak i v jejich mateřských společnostech. V centrech roboti zastanou práci za 13 tisíc zaměstnanců, meziročně o polovinu více.

Kromě samotné RPA (Robotic Process Automation, robotická automatizace procesů) se ve stále větším měřítku v oboru uplatňují i OCR technologie (Optical Character Recognition, optické rozpoznání psaného textu), umělá inteligence a chatboty. Pandemie jejich zavádění uspíšila v 63 % center.

Covid přinesl novou práci, ale zkomplikoval zaměstnávání cizinců

„Pandemie na náš obor zapůsobila jako akcelerátor růstu, rozšiřování záběru i zavádění nových technologií. Pozitivní vliv na rozvoj centra a rozsahu poskytovaných služeb hlásí v roce 2021 plných 36 % center, což je o 19 procentních bodů více než v roce 2020. Negativní vliv zaznamenalo pouze 5 % respondentů našeho průzkumu,“ říká Jonathan Appleton s tím,

že prakticky všechna centra musela čelit komplikacím při zaměstnávání cizinců, na kterých je obor kvůli 35 jazykům, v nichž poskytuje služby, dost závislý. Celkem tvoří experti ze zahraničí 44 % všech zaměstnanců, 35 % center však reportuje snížený počet uchazečů z ciziny, třetina hovoří o zvýšené fluktuaci cizinců a 29 % se obává, že zaměstnávání cizinců v dnešní době znamená velké riziko.