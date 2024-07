Tento preventivní projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Jednejte s předstihem

Jednou z nejčastějších chyb, které turisté dělají, je sjednání cestovního pojištění na poslední chvíli.

„Cestovní pojištění je dobré si sjednat s předstihem, a to klidně i několika týdnů. Rozhodně ne den před odjezdem narychlo přes internet,“ radí gestor životního pojištění České asociace pojišťoven Petr Koblížek.

Je důležité promyslet si všechny druhy činnosti, kterým se chcete o dovolené věnovat, a zhodnotit reálná zdravotní rizika, jako jsou úrazy a alergie.

Klíčové jsou pak limity pojištění. Cestujete-li po Evropě, hledejte pojištění s limitem do tří milionů korun. Pro exotické nebo zámořské země by částka měla být vyšší, protože cena ošetření bývá dražší.

„Je důležité sjednat si takové pojištění, které bude krýt veškerá potenciální rizika. Pohlídat by se měly také pojistné limity,“ dodává Koblížek.

A nezapomeňte na pojištění odpovědnosti za škodu, které se hodí, když něco rozbije malý neposeda.

Děti a pojištění

Pro cestovní pojištění s dětmi platí, že pojišťovny mají pro rodiny obvykle zajímavé nabídky.

Mladší děti do šesti let bývají zahrnuty do pojištění rodičů a služba je zdarma. Pro děti do osmnácti let jsou často nabízeny slevy. Nejenže ušetříte, ale budete mít i klidnou mysl, že děti jsou chráněny.

„Dobré je důkladně si prostudovat pojistné podmínky, zaměřit se na výluky a hlavně si předem zjistit reference týkající se asistenčních služeb jednotlivých pojišťoven,“ radí odborníci z Reflexaci.cz.

Pojištění storna je dalším důležitým aspektem, zvláště když děti bývají často choré a rodina musí cestu zrušit.

Asistenční služby a co s nimi souvisí

Součástí klasického balíčku cestovního pojištění jsou také asistenční služby, které jsou v případě nouze k nezaplacení. Kromě toho existují tři hlavní druhy připojištění: úrazové, zavazadel a odpovědnosti za způsobené škody. Ujistěte se, že vaše pojištění pokrývá všechny tyto oblasti.

Plánování dovolené s dětmi může být stresující, ale s dobrým pojištěním se můžete vyhnout mnoha nepříjemnostem.