Smluvní podmínky jako strašák

Tak o tom vypovídají výsledky průzkumu, který zorganizovala Partners Banka. Ukázalo se, že šedesát procent majitelů účtu naráží při správě účtu na problémy. O svém kapitálu často nemají přehled, a to i přesto, že pravidelná kontrola příjmů a výdajů je základem finanční gramotnosti – celá pětina zákazníků bank kontroluje své účty a produkty i řidčeji, než jednou za měsíc.

Naopak denně se na stav účtu podívá každý pátý dotázaný. Nejaktivnější jsou v tomto ohledu mladí, až třetina z nich se totiž na finance dívá každý den. Valná část Čechů si finance spravuje sama, avšak mnohdy neuspokojivě. Problémy jim dělají složité podmínky služby a přehršel informací, což v kombinaci s nedostatkem času má za důsledek nesprávný výběr finančních produktů.

close info Zdroj: Partners zoom_in

Vyberte si poradce podle svých představ

„Uvědomujeme si, že číst podmínky smluv, které mívají desítky až stovky stran, může být nad síly běžného člověka. Zároveň však podporujeme trend, aby si klienti mohli vybírat finanční produkty z celého trhu, proto je Partners Banka ostatně první poradenská banka na trhu. Naší klienti získají prostřednictvím finančních poradců sítě Partners finanční plán na míru a možnost výběru nejvhodnějších produktů celého finančního trhu,“ říká Marek Ditz, generální ředitel Partners Banky.

Z toho důvodu také banka spustila v létě službu pod názvem “Vyber si svého poradce“. Je součástí tzv. Partners apky.

“Nyní má příležitost využít tuto možnost asi dvanáct tisíc klientů Partners Banky, kteří jsou zatím bez poradce. Umožňujeme jim, aby si sami vybrali z 200 špičkových pracovníků skupiny Partners v celé republice. Každý z nich má za sebou alespoň pět let praxe,“ zmiňuje Marek Ditz.

Osobní profil s fotografií

Odborníka lze hledat plně podle vlastních preferencí.

“Každý poradce má totiž v apce osobní profil s fotografií a odbornými i osobními zkušenostmi. Klient se tak dozví nejen to, co všechno dosud poradce absolvoval, ale například také to, jaké má koníčky, což také sehrává roli,“ upřesňuje Marek Ditz.

Údaje si lze filtrovat podle daného regionu a lidé mohou dokonce vidět poradce seřazené podle vzdálenosti od jejich bydliště, pracoviště nebo od místa, kde se v danou chvíli nacházejí.