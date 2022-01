VIDEO: Poradíme vám, jak získat peníze na start podnikání či na rozvoj firmy

Máte dobrý nápad, který by nastartoval vaše podnikání, nebo vás a vaši firmu posunul zase o kus dál? Pak to chce už jen odvahu a také peníze k tomu, tento plán začít realizovat. A to, jak si poradit se všemi úskalími, vám poradí nový díl seriálu Byznys kafe s VLM, který si můžete pustit ve videu u tohoto článku.

Byznys kafe s VLM | Video: Deník