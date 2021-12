V poslední době se toho na mě valí strašně moc. Kolega, se kterým jsem rozjížděl firmu, mě nechal na holičkách a vykašlal se na to. Takže jsem ze dne na den musel převzít i jeho práci. Od rána do večera jsem v kanceláři, píšu, telefonuju, běhám po zakázkách. Do noci dávám dohromady objednávky a faktury, přijdu domů, pár hodin se prospím a letím znovu do práce. Takhle jsem si to nepředstavoval, ale mám v podnikání investováno hodně peněz, zadlužil jsem se a potřebuju, aby vše šlapalo, jak má. Pořád si říkám, že se to uklidní a budu moci hledat někoho, kdo mi s prací pomůže, teď na to ale nemám prostředky ani energii. Můžete mi poradit, co mám dělat? Jiří Ž.

Odpověď:

Milý Jiří, nacházíte se v náročné životní situaci, kdy požadavky okolí jsou větší, než je člověk schopen dlouhodobě zvládnout. Vaše pracovní nasazení je obdivuhodné, zdá se však, že je na úkor vašeho odpočinku a relaxace. Tak jako se vaše „baterie“ postupně vybíjí, je potřeba je průběžně dobíjet. Frustrace, snížení výkonu, nespokojenost či ztráta nadšení jsou známky počínajícího syndromu vyhoření, který je důsledkem chronického pracovního stresu a postupně vede k celkovému vyčerpání a ztrátě motivace i vůle k práci. Tam to však nemusí zajít, psychohygiena a správné postupy řízení vlastních energetických zdrojů jsou spolehlivou prevencí vyhoření a základem dlouhodobého fungování v mnoha oblastech.

Žena se pustila do šití „chytrých“ knížek. Těší ji, že jsou z nich děti nadšené

Dávejte si v práci přestávky, i když se zdá, že zrovna nic nepočká. Čas investovaný do kvalitního odpočinku se vám vrátí vyšší efektivitou práce. Zkuste si znovu popřemýšlet nad prioritami a svůj čas účelně plánovat. Připomínejte si vše, co se vám povedlo a za co jste v životě vděčný. V soukromí se zaměřte na jiné než pracovní činnosti a bavte se o jiných tématech než o práci. Nezapomínejte také pečovat o sebe a o své fyzické a psychické potřeby, dodržujte zásady zdravého životního stylu. Snižte nároky na svůj výkon a přijměte fakt, že vše nemůžete zvládnout perfektně. Dále se nabízí několik možností, jak si v dané situaci ulevit (např. prodej firmy a volba jiného zaměstnání, přijímat méně zakázek a akceptovat vidinu nižšího zisku, vyhledat poradenství v oblasti, ve které nejste kompetentní…).

Každá z možností má své klady a zápory, je třeba probrat každou zvlášť a jít cestou, která je pro vás nejvhodnější. Doporučila bych vše zkonzultovat s psychologem či psychoterapeutem, který vám může pomoci lépe porozumět vašim pocitům a povzbudit vás ve vašem dalším směřování.

Své dotazy do podnikatelské poradny Deníku posílejte na e-mail: martin.pleva@denik.cz