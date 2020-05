ON-LINE ke koronaviru ZDE

To dělá vrásky na čele mnohým provozovatelům takových zařízení: hlavně v tom ohledu, kdo pak bude postihnutelný, pokud někdo ze cvičenců bude odmítat nosit roušku, nebo dodržovat další opatření. Jisté je ale jedno: posilovny a fitness centra otevírat chtějí. Pokud by neotevřely, jejich cvičenci by mohli přejít ke konkurenci.

Řada provozovatelů tak otevření sice plánuje, ale zároveň vyčkává, jaká všechna opatření budou pro jejich fungování předepsaná. „Chystám se otevřít v pondělí. Počet lidí komplikace není, jsme menší rodinné fitko. Dva metry od sebe je ale nesmysl, to lidé nedodržují ani v obchodě,“ řekl Michal Doležal, který provozuje Overcome Gym v Mělníku. Stejně tak nevidí příliš smyslu ani v cvičení v roušce. „Když se člověk potí, tak bude rouška hned vlhká,“ řekl k účinnosti takového nařízení. Lucie Fridrichovská, která provozuje Empire Fitness v Mělníku, povinnost roušek okomentovala pouze stručně. „Budeme dodržovat to, co nám nastaví, to ještě uvidíme,“ řekla k vývoji situace.

Ta hovořila o tom, že momentální situace nedovolí ani otevřít zázemí fitness center v podobě sprch a šaten. „Samozřejmě je pořád lepší fitness otevřít aspoň takto, než ho neotevřít vůbec. Lidé se budou muset podřídit,“ uvedla. Podle ní ale na hygienu přísně dbali už před pandemií; v jistém ohledu tedy nepůjde o nic nového. „To nás až tak neomezuje, stroje jsme dezinfikovali několikrát denně i tak,“ řekla Lucie Fridrichovská.

Cvičení v rouškách

Bez sprch to bude nutné zvládnout všude. „Že se nebudou smět lidi sprchovat a převlékat, beru v pohodě. Spíše bude problém to cvičení v rouškách,“ řekl Michal Doležal. Nemyslí si ale, že by lidé dávali přednost venkovnímu cvičení, kde je režim uvolněnější. „Myslím, že lidé chodit budou, začalo jim to chybět. Venkovní cvičení není fitko, každý nezvládá váhu svého těla a to lidé začali poznávat,“ uvedl provozovatel Overcome Gym Mělník.

Podobný pohled na věc mají i provozovatelé fitnessu v jiných místech ve Středočeském kraji. Ti upozorňují i na řadu praktických problémů. „Přijde mi ale nedomyšlené, co má dělat člověk, který jede cvičit na kole, ale spadne mu řetěz a bude mít špinavé ruce – kde si je umyje?“ přiblížil hypotetický scénář Petr Richtár, který provozuje Golem's Gym v Kutné Hoře. Nabízí se tak jediné řešení. „Člověk si bude mít možnost využít desinfekci, ale voda je základ,“ podotkl.

Podle zkušeností provozovatelů ale lidem cvičení chybí a velmi se těší, až se budou moci vrátit do svých oblíbených posiloven. Stejně tak jim chybí skupinové lekce.