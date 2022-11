Martin Juríček, který prodává potřeby pro zahradníky v Krnově na Mikulášské ulici, poslední jahody otrhal tento týden. „Pěstujeme jahody řadu let na zahrádce v Petrově Dole. Obvykle tam jahodníky spálí první mrazíky už v říjnu. Letos byl ale výjimečný rok. Babí léto trvalo tak dlouho, že jsme poslední jahody sklízeli až v polovině listopadu. Navíc nám díky slunečnému podzimu na zahrádce dozrál ještě poslední litr malin,“ pochvaluje si závěr jahodářské sezóny Martin Juríček z Krnova.

První víno letošního ročníku je tu. Servíruje se chladnější

Polský jahodář Mirosław Uksik má 2,5 hektaru jahodníkové plantáže v obci Dobieszów. Ta leží ve výběžku Polska mezi Osoblahou a Krnovem. V létě v Dobieszówě nabízel nejlevnější samosběr jahod široko daleko: 30 korun za kilogram. Není divu, že při takových cenách Češi tvoří většinu zákazníků na jeho jahodovém poli. Už má mezi českými zákazníky řadu „štamgastů“ a přátel.

Rozhodl se připomenout fanouškům čerstvě utržených jahod, že jahodářská sezona nekončí s létem, ale až s prvními mrazíky. Posbíral se svou dcerou Emilií poslední listopadové „truskawki“ a poslal je na okoštování českým sousedům do Slezských Rudoltic. Byl to jeho sponzorský dar pracantům, kteří přišli na brigádu, a zároveň vzkaz, že příští jahody z Dobieszówa mohou ochutnat už v červnu 2023.

Koštování posledních letošních jahod Mirosława Uksika ve Slezských Rudolticích 13. listopadu 2022.Zdroj: se souhlasem Pavla Kuči

Takzvané remontantní neboli stáleplodící odrůdy jahod kvetou a plodí bez ohledu na to, jak se zkracují dny a ubývá světla. Jsou sice náročnější na pěstování, ale zato prodlouží sezonu čerstvých jahod do konce října. Když přijde babí léto jako letos, klidně až do půlky listopadu. Většina velkopěstitelů se soustředí na klasické jednou plodící odrůdy, které jsou obecně chutnější. Ty stáleplodící mají jen doplňkově jako kuriozitu. Ti, kdo listopadové jahody neznají, překvapením valí oči na červené plody svítící mezi spadaným listím. Možná si při tom vzpomenou na Maruščino shánění jahod z zimním lese v pohádce o dvanácti měsíčkách.