Nově jsou to i smlouvy na energie. Pošta včera potvrdila rozšíření spolupráce se společností ČEZ, jejíž „okýnka“ se na poštách objeví. Prvních 15 přepážek ČEZ se v pilotním projektu vybudovalo loni, nyní bylo otevřeno dalších sedm poboček v Berouně, Hlinsku, Jindřichově Hradci, Lounech, Písku, Říčanech a Strakonicích. Do konce letošního roku by mělo služby největší tuzemské energetické společnosti pro její klienty nabízet 73 poboček České pošty na 120 přepážkách.