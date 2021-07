Nejen AlzaBox, Z-BOX či Balíkovna. Do regionu brzy přijde i PostCube

/FOTOGALERIE/ Na rozjezdu chytré poštovní schránky se podílí firma Lakum z Frýdlantu nad Ostravicí. PostCube je nový projekt, který chce změnit myšlení lidí v oblasti doručování a odesílání zásilek. Do čtyř let by chtěl mít mezi věrnými zákazníky dva miliony lidí.

PostCube lidem nabízí alternativu k dosavadním možnostem na zásilkovém trhu. Lidem díky boxu a mobilní aplikaci slibuje úsporu času, dopravcům i úsporu pohonných hmot. | Foto: se souhlasem Martina Šplíchala