Vyplavené sklady a sudy putující volnou krajinou. Kofola a její lidé mají za sebou, stejně jako další obyvatelé a firmy na Moravě a ve Slezsku, náročný víkend. V areálu v Krnově i v pivovarských lokacích společnosti bojovali zaměstnanci spolu se složkami Integrovaného záchranného systému s následky ničivé povodně.

„Podnikli jsme maximální opatření k minimalizaci škod na všech lokacích, za což bych velmi rád poděkoval všem našim lidem. Přestože jsme byli dopředu dobře připraveni, v Krnově připlula více než stoletá voda, která silně zasáhla do životů našich zaměstnanců a pochopitelně se nevyhnula ani našemu výrobnímu závodu a skladům. To, že jsou všichni - podle zpráv, které máme - v pořádku, je to nejcennější,“ informoval generální ředitel skupiny Kofola Jannis Samaras.

Podle něj hladina vody v Krnově dosáhla výš než v dramatickém roce 1997. „Voda se opět dostala do celého areálu, aktuálně ji odčerpáváme ze všech míst a zjišťujeme rozsah škod. Snažíme se spustit záložní elektrocentrálu, neboť město Krnov je stále bez proudu. Zítra začneme s úklidem a soustředíme se na co nejrychlejší obnovení chodu závodu. Zkraje příštího týdne budeme mít jasnější představu, jak dlouho to bude trvat,“ řekl Samaras.

Sudy plavaly krajinou

Doplnil, že v Krnově voda vyplavila sklad obalů. „Silná povodňová vlna nám odnesla vratné nerezové sudy, které využíváme pro naše čepované nápoje. Za jejich navrácení do Kofoly budeme nálezcům moc vděční. Díky našim obchodním týmům jsme schopni si je vyzvednout kdekoliv po Česku. Mrzelo by nás, kdyby kvůli povodni, zůstaly tam, kam nepatří – tedy bezprizorní v přírodě,“ dodal Samaras.

Povodeň postihla i další - pivovarské - provozy skupiny Kofola. Hanušovice na Šumpersku, kde sídlí pivovar Holba, byly obdobně jako Krnov z velké části pod vodou. „Přišla velmi rychle a zaplavila příjezdovou oblast areálu, do výrobních částí se naštěstí nedostala. Během dneška a zítřka by mohlo dojít k postupnému spuštění provozu a zahájení vaření piva, bude však záležet na dostupnosti zaměstnanců, kteří čelí následkům velké vody ve svých domovech,” uvedl v pondělí generální ředitel společnosti Pivovary CZ Group René Musil. Pivovar je dle něj nyní zcela uzavřen.

Ve třetím pivovarském závodě Kofoly, v Přerově, kde vyrábějí piva značky Zubr, se černé scénáře nenaplnily a řeka Bečva se přes břehy nepřelila. Během dneška tam začínají zprovozňovat preventivně odstavené výrobní technologie a pivovar má plynule najet na běžný provoz.

„Je předčasné sumarizovat teď, jaké škody povodeň na našich jednotlivých lokacích napáchala. Věříme však, že nejdramatičtější chvíle máme za sebou,“ věří Samaras.

Drtivou většinu výrobků je Kofola schopna pokrýt z jiných závodů v Mnichově Hradišti nebo Rajecké Lesné na Slovensku. Minerální vody pak stáčí v závodech v Moravském Berouně (Ondrášovka), Stráži nad Ohří (Korunní) a Kláštoru pod Znievom (Kláštorná Kalcia), které vodou zasaženy nebyly.

Kofolu v Krnově postihla ničivá povodeň.

Podle Deníkem osloveného experta z České zemědělské univerzity v Praze Tomáše Maiera nemá mít povodeň vliv na český trh s limonádami a pivem. A to ani co se týče ceny. „Pivovary spadající pod Kofolu zabírají jen asi tři procenta trhu, takže to nebude tak zásadní. A Kofola sama o sobě je předzásobená, takže ani zde by neměl hrozit nějaký výpadek,“ míní Maier.