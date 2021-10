To vše vyvinulo během pandemie zvýšený tlak na IT pracovníky ve firmách i státních institucích.

Jejich pozice výrazně posílila, přesto se větší půlka IT expertů cítí nedoceněná. Na trhu se zároveň prohlubuje nedostatek specialistů na IT a mzdy dosahují v mnoha případech šesticiferných hodnot.

Právě šéfové IT se svými týmy převzali již v počátcích pandemie zodpovědnost za zajištění kontinuity provozu a za zabezpečení infrastruktury a firemních dat při práci z domova. Tlak na ně velmi zesílil, dobré výsledky však přinesly změnu ve vnímání role IT ve firmách.

„Z našeho nedávného průzkumu vyplynulo, že plných 78 % vedoucích IT pracovníků je hrdých na to, jaký vliv měli během posledního roku na chod své organizace. Polovinu respondentů také v další práci motivuje skutečnost, že za uplynulý rok jejich oddělení prokázalo svoji důležitost,“ říká Jacob Ringler, šéf pražského R&D centra společnosti Pure Storage, která poskytuje datové úložiště formou služby.

Šéfové IT oddělení jsou podle něj přesvědčeni o svém přínosu, protože vidí, jak technologie podpořily podnik při řešení problémů.

„Přesto, že náš průzkum ukázal podstatný posun v oblasti komunikace a vzájemného pochopení mezi IT oddělením a ostatními částmi firmy, IT pracovníci se často cítí frustrováni nedostatkem uznání za jejich zásluhy během pandemie. Téměř polovina z dotazovaných uvedla, že jejich výkony nebyly v posledních 12 měsících doceněny,“ dodává Jacob Ringler.

Důraz na inovace i rozvoj dovedností

Po skončení krizového období IT týmy pokračují v rozběhlé digitální transformaci, věnovat se však chtějí také rozvoji vlastních dovedností.

„Pro 45 % IT pracovníků je nyní prioritou rozvoj strategického myšlení, 44 % chce rozvinout dovednosti týkající se kybernetické odolnosti a 43 % hodlá zvýšit tah na branku. Zároveň chtějí šéfové IT navázat silnější partnerství s představenstvem,“ komentuje výsledky nedávného průzkumu Jacob Ringler.

Ke strategickým záměrům vedoucích IT oddělení pak v nadcházejícím roce patří také duševní zdraví zaměstnanců, ekologická agenda, optimalizace nákladů, zlepšení zákaznické zkušenosti nebo udržení agility.

Až 85 % respondentů v průzkumu totiž uvádí, že využívání dat k rychlému obchodnímu rozhodování, je zásadní pro inovace i růst. Chtějí-li však šéfové IT dosáhnout agility a zaměřit se na zákazníky a inovace, musí být schopni flexibilně využívat technologie.

Nejvíce chybí vývojáři a experti na bezpečnost

S rostoucí důležitější IT pracovníků se však na českém trhu prohlubuje jejich nedostatek. Asi nejhůř se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti bezpečnosti, stále více chybí i Java vývojáři. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT řešení. Poptávka je pak vysoká také v případě inženýrů strojového učení.

„Nejvíce na trhu chybí Java vývojáři, a to na všech úrovních, především je však problém sehnat ty nejzkušenější. Velký nedostatek je i zkušených systémových analytiků a IT architektů,“ říká například šéfka HR a marketingu systémového integrátora Ness Czech, Pavlína Janíková, a dodává: „Abychom lidi na i takto přehřátém trhu práce získali, snažíme se vytvářet inkluzivní prostředí a věnujeme se aktivně juniorům a jejich rozvoji. Zároveň motivujeme zaměstnance, aby neodcházeli a i v oblasti mezd se snažíme být konkurenceschopní. Není to úplně udržitelná situace, nabíráme za jiné peníze než před pár lety.“

To potvrzuje i průzkum mezd agentury Grafton Recruitment, ze 65 sledovaných IT pozic v Praze byla u větší poloviny zaznamenána šesticiferná mzda, tedy 100 a více tisíc měsíčně. V Brně na tuto mzdu dosáhne větší třetina IT rolí, v Ostravě pak každá 12. pozice.