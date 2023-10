Už čtrnáct let jsou v prosinci na náplavce v Praze 2 farmářské trhy. Letos je městská společnost Trade centre Praha, která spravuje pražské náplavky, zrušila s tím, že chce na místě zorganizovat adventní trhy. Farmáři, kteří na náplavku pravidelně přijíždí, se proti úmyslu vzbouřili.

Pravidelné sobotní trhy na pražské náplavce si našli oblibu u mnoha Pražanů i turistů. Trhovci zde prodávají vejce, mléčné a pekařské výrobky, ovoce a zeleninu, ale i další sortiment. Letos se Správa náplavek provozovaná městkou společností Trade centre Praha rozhodla pro změnu a tradiční farmářské trhy zrušila.

Rašínovo nábřeží mělo tak vůbec poprvé hostit adventní trhy, a to každý den od 3. až do samotného 24. prosince. „Cílem Správy náplavek bylo uspořádat v Praze nové adventní trhy, které by probíhaly každý den téměř po celý prosinec a nabídly unikátní vánoční sortiment s bohatým doprovodným programem,“ uvedl důvody zrušení mluvčí společnosti Trade centre Praha spravující Pražské náplavky Martin Boška.

Kompromis v podobě vánočních trhů neprošel

Organizátoři trhů na náplavce nabídli tradičním farmářům kompromis. Prodávat zde měli místo sobotních farmářských trhů ve všední dny v rámci adventních trhů. To ale farmářům nevyhovovalo.

„Jako přímí výrobci se nebudeme a nemůžeme vánočního trhu účastnit. Jsme v drtivé většině malé rodinné farmy a výrobny, celý náš rodinný a pracovní harmonogram je nastavený na účast na sobotním trhu od 8 do 14:00, a ve všední dny naplno pracujeme na výrobě, pěstování nebo chovu (vejce, drůbež, mléčné a pekařské výrobky, masné výrobky, zelenina, ovoce, květiny, med, mošty, marmelády, jmelí, svíčky, …). Není proto možné, abychom zároveň pracovní dny v prosinci trávili od 10 do 22:00 na Náplavce na vánočním trhu, mimo naše provozovny,“ uvedla v petici zástupkyně petičního výboru za farmáře z Náplavky Radka Šťastná, která na trzích prodává vlastnoručně vypěstovanou zeleninu, saláty a bylinky.

Farmářské trhy zůstanou

Protestujícím farmářům město nakonec ustoupilo a adventní trhy zrušilo. Na náplavce tak letos v prosinci zůstanou ty tradiční farmářské. „Mrzí nás, že se nepodařilo nalézt potřebný kompromis a dlouho plánovaná akce se nakonec neuskuteční. Věříme, že se nám v budoucnu podaří adventní trhy na pražské náplavce uspořádat a veřejnost si tak bude moci poprvé užít jedinečné trhy na břehu Vltavy,“ dodal Boška.