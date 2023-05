Zájem o farmářské trhy se rok od roku zmenšuje. Zákazníků chodí méně, ale nájmy za stánky v posledních dvou letech stouply. Situace nutí prodejce k přeprodávání zeleniny od větších firem a současně k omezování služeb.

Farmářské trhy v Praze | Video: Eliška Stodolová

Jedny z nejlevnějších rajčat Tomino najdou návštěvníci na zeleninovém trhu v Hale 22 v pražské Holešovické tržnici. Vedle běžné ceny 150 korun za kilogram tu naleznou i stánek, který je nabízí o dvacet korun levněji.

Podle trhovců tu návštěvnost zachraňují především pátky a soboty. „Jinak to za moc nestojí. Jsem tu už 25 let. Když jsem začínal, stály rajské dvacku,“ vzpomíná jeden z prodejců, který už do tržnice jezdí jen vypomáhat. Podnik nechal synům.

Obtížná situace. Malí pěstitelé se snaží svou produkci udat na internetové mapě

Kousek vedle něj prodává paní Naďa vzrostlé sazenice květin. Lidé podle ní sice chodí, ale je jich méně. Nájem stánku se však postupně zvedá, letos prý přibližně o deset procent.

Ve všední den kolem poledne se na trhu pohybují desítky lidí. Mezi nimi i návštěvnice v důchodovém věku, která si nepřála být jmenována. „Chodím sem tak každých deset dní, podle toho co potřebuji do hrnce. Strašně zvedli ceny, ale to všude. Nevidím rozdíl v tom, jestli jdu na trh nebo třeba do supermarketu,“ řekla.

Žádný průšvih, ale žádný šlágr

Farmářský trh na náměstí Jiřího z Poděbrad nabízí sezonní zeleninu každý den od středy do soboty. I tady nájem stánku mírně vzrostl. Trhovci tu zaplatí přes 1900 korun za den.

„Ceny jsme o trochu zvedli. Musíme některou zeleninu překupovat od českých farem. Třeba rajčata, kterým se musí topit ve skleníku. Ta jsou letos dražší. Lidí chodí méně prakticky od covidu,“ popsala prodejkyně Dita. Lidé se podle ní naučili objednávat hotové jídlo a tolik už nepotřebují suroviny na vaření, jako jsou brambory nebo mrkev.

Konec. Kvůli vyšší DPH na točené pivo zvažuje řada hospodských zavření podniku

„Ještě přežíváme, ale je to rok od roku horší. Třeba svazek mrkve už léta prodáváme za 35 korun. Když jednou zvedneme cenu na 39 korun, protože nám mrkev přijde opravdu nádherná, tak najednou lidé chodí a říkají, že to máme nějaký drahý,“ konstatovala.

Návštěvnost tu navíc letos ovlivňuje i rozsáhlá rekonstrukce metra a s tou související uzavření zastávky Jiřího z Poděbrad.

Mají méně zaměstnanců

V rámci šetření museli někteří ze stánkařů omezit počet zaměstnanců, protože by neutáhli výplaty. Často si tak dělají vše sami, což vede k omezování služeb i nabízených vlastních produktů. Požadavek na pestrost zeleniny je potom nutí nabízet i překoupené zboží.

To se týká mimo jiné právě rajčat, která berou z větších firem prodávajících i do supermarketů. Pro obyčejné obchody ale firmy zeleninu většinou balí, takže na trhu jsou přeci jen stejné produkty stále o trochu čerstvější.

Ceny vybrané zeleniny na různých pražských trzích



Hala 22, Holešovická tržnice



Stánek 1

mrkev, 1kg, 50,-

rajčata Tomino, 1kg, 150,-

rajčata sladká (Španělsko), 1kg, 60,-



Stánek 2

mrkev, 1kg, 45,-

rajčata Tomino, 1kg, 130,-

rajčata sladká, 1kg, 69,-



Farmářský trh, Jiřího z Poděbrad

mrkev, svazek, 35,-

rajčata červená (Česko), 1kg, 99,-

polní jahody (Chorvatsko), 1kg, 199,-



Trhy na Tyláku

mrkev, 1kg, 58,-

rajčata Tomino, 1kg, 150,-

jahody, 1kg, 99,-