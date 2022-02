Závěr minulého týdne tam sice byl z hlediska návštěvnosti nadprůměrně dobrý, to si ale vysvětluje spíše sportovními přenosy v televizi.

„Každý den chodím po Praze 6 a sleduji obsazenost hospod. Všude je to podobné. Pořád jsme v tomhle smyslu v krizi. Velký problém pro nás představuje stále masivně rozšířený režim homeoffice. Firmy se ho podle mě nebudou chtít vzdávat ani po odeznění epidemie,“ poznamenal Vykusa, podle kterého v běžných časech představovali až čtvrtinu denních tržeb z obědů stravenkáři, zatímco dnes je jejich podíl zanedbatelný.

Podnik, který se po nástupu loňské podzimní vlny propadl v tržbách o desítky procent, teď hledí k budoucnosti s nadějí ředěnou obavami. Nejde přitom jen jen o covid. „My sice nejsme orientováni na turisty, ale pokud by vypukla válka na Ukrajině, pražskou gastronomii jako celek by to krutě poznamenalo. Když nevypukne, bude podle mě restart odvětví pozvolný. Pomohlo by odložení roušek, jaro i útlum homeoffice,“ dodal restauratér.

Akvapark hlásí nárůst zájmu

Největší akvapark v zemi na východní hranici metropole zaznamenal od konce povinného prokazování bezinfekčnosti silný nárůst zájmu. Do Aquapalace Čestlice přichází po většinu dnů o 30 až 40 procent více návštěvníků.

„Po zavedení podzimních restrikcí u nás nenastal žádný dramatický propad, což naznačuje, že většina našich zákazníků se nechala naočkovat. Zájem je v posledních dnech opravdu velký i vzhledem k době před pandemií. Teprve čas ukáže, jestli je to jen projev určité euforie z rozvolnění, nebo se dlouhodobě zvýší chuť lidí sportovat,“ prohlásila generální ředitelka Aquapalace Vladana Horáková.

V komplexu jsou zatím v provozu očkovací i testovací centrum a na stěnách zůstávají cedulky vyzývající návštěvníky ke vzájemné ohleduplnosti včetně vyhýbání se zbytečně blízkým kontaktům.

Vršovické Kino Pilotů zažilo po pádu proticovidové restrikce mírný nárůst diváků. Zatímco v nejtěžších dobách pandemie, kromě úplného uzavření provozoven, se jejich počty propadly na zhruba 30 procent úrovně roku 2019, v minulých dnech vzrostly na přibližně 40 až 45 procent. V porovnání uplynulého víkendu s předchozím jde o nárůst o zhruba 15 procent.

Podle ředitelky Alžběty Macolové byla změna patrná hned. Vysvětluje si to tím, že část lidí je natěšená na návštěvu kina bez omezení. „Asi se to ještě nemohlo projevit tak masově. O víkendu bylo pěkné počasí. Navíc i minulá uvolnění omezení po covidových vlnách ukázala, že nějaký čas trvá, než si lidé najdou cestu do kina. Distributoři také s ohledem na omikron omezili filmovou nabídku a posunuli atraktivní premiéry. To se má ale brzy změnit a věřím, že se to pozitivně projeví ještě před začátkem jara,“ řekla Deníku Macolová.

Kino má hned na začátku března na programu očekávaný nový film o Batmanovi. „To by mohl být nový start, který by nám ještě zachránil část zimní sezony. Důležité teď je, že se situace lepší. Žádné kompenzace ze strany vlády sice nejsou v dohledu, ale všichni to musíme nějak zvládnout,“ dodala ředitelka Kina Pilotů.

Podobný pohled na věc má i šéf restaurace U Veverky.

Divadla očekávají zlepšení

Zvýšený zájem diváků zatím nezaznamenala Městská divadla pražská. „V tuto chvíli se pohybujeme na necelých 50 procentech obsazenosti ve srovnání s obdobím před začátkem pandemie,“ porovnal leden roku 2019 s letošním šéf Městských divadel pražských Dan Přibyl, který ale očekává postupné zlepšování situace a návrat diváků do hledišť všech tří scén.

„Diváci jsou stále ovlivněni situací z minulých týdnů a měsíců. Vyčkávají a vstupenky si kupují na poslední chvíli podle aktuální situace,“ poznamenal.

Do chodu všech tří scén na začátku letošního roku zasáhl omikron. „Kvůli zvýšenému výskytu pozitivně testovaných osob v hereckém souboru i mezi externími spolupracovníky jsme byli nuceni podle aktuální situace měnit program. Bohužel jsme se nevyhnuli ani rušení představení,“ dodal Přibyl.

O svůj pohled na věc se podělila také firma Bolt Food, která se zabývá rozvážením jídel. „Poptávka po rozvozu jídel stabilně stoupá s tím, že se jedná o dlouhodobý trend. Lidé služby tohoto druhu využívali již před pandemií, přičemž během lockdownů a práce z domova tento segment rostl přímo raketově. Nicméně nepřestává růst ani v současné době, kdy jsou zrušena veškerá omezení. Jak lidé, tak ale i restaurace si totiž na rozvoz jídel navykli do takové míry, že se tyto služby staly zcela běžnými, a to i v menších městech,“ řekl Marek Maxa, country manažer Bolt Food.