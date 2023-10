/VIDEO, FOTO/ Ačkoli je budova Masaryčky v provozu od září, na zlatém plášti budovy stále probíhaly poslední dokončovací práce. Ty jsou nyní u konce. V pondělí byla stržena ochranná fólie. Ještě před instalací se zlaté prvky zkoušely, zjištovalo se, jaké na ně bude mít vliv počasí nebo se míchala zlatá barva tak, aby neoslňovala okolí.

Budova Masaryčky. | Video: Deník/Radek Cihla

Budova navržená studiem proslulé architektky Zahy Hadid neušla pozornosti ani zahraničním novinářům. Deník New York Times stavbu zařadil mezi atraktivní turistické cíle, které by návštěvníci Prahy neměli minout.

Komplex dvou budov nabízí obchody, gastroprovozy, a sídla firem a finančních institucí. Dohromady nabízí budovy 4700 metrů čtverečních obchodních ploch a přes 22 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Sídlit zde bude centrála Fio Banky, dvoupatrová prodejna produktů Apple prodejce iStyle nebo třeba společnost Veolia.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Přípravy trvaly 10 let. A než Penta Real Estate začala stavět, musela získat více než 300 razítek. Po dvou letech samotné stavby je budovat za 2,5 miliardy korun hotova. Samotná fasáda stála půl miliardy.

Výrobu celé fasády, pro jejíž podobu byly inspirací železniční koleje a jejíž zlatá barva má zase odkazovat na pražské věže, měla na starosti pražská firma Sipral. Ve výrobní hale v Jirnech vznikly jednotlivé kusy fasády, které dají dohromady více než osm tisíc metrů čtverečních. Mezitím se postavily několikametrové modely, na kterých se zkoušel vliv počasí na fasádu. Zjišťovala se taky nejvhodnější barva, aby odlesky neoslňovaly okolí.

Na fasádě je tři tisíce bodů, každý se podle tvůrců musel navrhovat a vyrábět individuálně.

OBRAZEM: Penta ukázala novou podobu okolí Masarykova nádraží v Praze

Rekonstrukcí v tuto chvíli prochází také ulice Na Florenci, která bezprostředně navazuje na výstavbu Masaryčky. Ta se promění v bulvár se vzrostlými stromy. Správa železnic pak má v plánu i přestavbu samotného nádraží, například kolejiště by mělo dostat zastřešení, které by sloužilo jako chodníky a volnočasová zóna. Velikostně by se plocha, která propojí Florenc s Hybernskou ulicí a Hlavním nádražím, měla rovnat rozloze Malostranského náměstí.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník