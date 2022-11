Stračena City Restaurant se nachází v ulici 28. října ve stejných prostorách, kde na přelomu tisíciletí sídlil fastfoodový řetězec McDonald’s, a to v přízemí pod rovněž nedávno otevřeným Stračena City Hotelem. Otevřená je dva týdny a navázala na zhruba už měsíc fungující pekárnu s kavárnou a cukrárnou nacházejícími se v přední části interiéru.

Zatímco například Stračena Garden ve Svinově si zakládá na našlapaném grilu Josper, příjemnou vychytávkou restaurace v centru města je v oboru stále častější řemeslná pekárna. Pekaři v ní pečou veškeré pečivo, jen chlebů přes sto denně, a to odpoledne už pro odběr nejsou k mání.

„Stračenu City Restaurant jsme chtěli trochu odlišit od ostatních tří restaurací, které provozujeme, proto jsme se vydali italskou cestou. Funguje na principu moderního bistra, kde si můžete dát zejména domácí italské těstoviny a navolit si je podle svých představ s dalšími ingrediencemi,“ vysvětluje Tomáš Cahlík, manažer skupiny Stračena.

Pokrmy se lidem připravují v otevření kuchyni, kde mají jejich přípravu jako na dlani. Restaurace pro obědová menu je otevřená od 11.30 do 14.30 hodin, kdy se od pekárny s kavárnou oddělí páskou. Během prvních dvou týdnů však už museli otevřít i dřív, aby lidi nenechávali postávat venku. „Host při vstupu dostane kartičku s nabídkou, kterou vyplní a odevzdá. Personál s nimi samozřejmě lístek ještě projde a pomůže s výběrem, kromě toho máme těstoviny u pultu i vystavené,“ popisuje režim nové restaurace Tomáš Cahlík.

Zárukou skusu takzvaně al dente jsou pravé italské stroje, na kterých ve Stračeně dělají den co den čerstvé těstoviny. O půl třetí se restaurace na hodinu zavře a v provozu zůstává jen pekárna s kavárnou a cukrárnou, od 15.30 do 22 hodin se poté znovu otevírá pro večerní provoz, který je neméně žádaný, tu a tam už nebylo kam sednout. I pro večerní provoz je restaurace laděná do italského stylu, nechybí ale třeba ani steaková jídla, na kterých si Stračena zakládá.

„Vzadu máme salonek pro dvacet až třicet lidí, kdyby byla restaurace plná či pro soukromé akce a oslavy,“ popisuje zbylé prostory manažer podniku, kde denně pracuje patnáct až dvacet zaměstnanců. Ti se musejí stále více otáčet, podle Tomáše Cahlíka hostů každým dnem přibývá.

Restaurace nabízí také snídaně, zatím však jen pro hotelové hosty. Na čepu má plzeňské pivo, ale třeba i Stračena ležák od Beskydského pivovárku či každý týden dvě další piva z Rotující pípy. Denně je otevřeno až patnáct lahví vína k rozlévání včetně těch nejkvalitnějších. Nyní ve všech restauracích Stračena začínají svatomartinské husí hody, přičemž v každé z nich je menu jiné.

„Cenovou politiku restaurace jsme se snažili nastavit rozumně, samozřejmě je nutné pokrýt výdaje včetně dnes tolik zmiňovaných nákladů na energie. Oproti nástřelům jsme je však ještě snižovali, aby byly dostupné. Naši zákazníci k nám ale chodí za čerstvostí a kvalitou, které vše podřizujeme,“ dodává Tomáš Cahlík.