Přestože užívat si pikniků je možné od jara až do podzimu, téměř polovina dotázaných osob si s takovou neformální slavností na dece, u dobrého jídla a nápojů, spojuje hlavně prázdninové měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu společnosti Coca-Cola, který ukázal i to, že základní podmínkou povedené akce je dobrá společnost.