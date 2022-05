Vesnické hospody čelí odlivu hostů. Z krize jim pomáhá i program Prazdroje

Petra Kučerová

Vesnické hospody zažívají těžké časy. Dlouhodobě čelí odlivu hostů, kteří si pořizují domácí výčepy do svých garáží nebo pijí lahvové pivo na zahradách a do toho na ně po dva roky dopadala koronakrize. Výsledek? Podle dat Plzeňského Prazdroje jen za poslední tři roky skončilo v Česku přes tisíc venkovských hospod, tedy dvanáct procent všech, co byly v obcích do pěti tisíc obyvatel.

Do Pivnice U Šimků se vrátili štamgasti a přišli i mladí. | Foto: se svolením Pivnice U Šimků