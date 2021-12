První impuls k tomu, že nyní Michal vede firmu, která má desetitisíce spokojených zákazníků, směřuje do roku 2010. Tehdy vstoupil do malé brněnské prodejny se sportovními doplňky. Nalákaly ho výrazně nízké ceny proteinových tyčinek.

Z nadšení pro segment je koupil, přestože byly značně prošlé. Zároveň se „zakecal“ s Janem Kernem, který prodejnu společně s e-shopem provozoval. A Michal, ačkoliv o grafice téměř nic nevěděl, nabídl, že Honzovi bude pomáhat s její tvorbou pro podporu prodeje.

Slovo dalo slovo a brzy spolu založili informační fitness web Aktin.cz, který prvotně směřoval ke komunitě lidí, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a jsou hladoví po informacích podložených vědeckými poznatky. Aby se dostali do širšího povědomí, rozdávali letáky pod stěrače, lepili plakáty po univerzitách i gymech, zakládali profily na sociálních sítích a šířili skrze ně motivačně vzdělávací obsah.

Jenže provoz webu stojí peníze a parťáci přemýšleli, jak ho financovat. Proto spustili internetový obchod, na kterém chtěli prodávat ty nejkvalitnější produkty.

„Po nějaké době jsme vystřízlivěli, nikdo nedělal tu kvalitu, která byla možná. Prodávali jsme sice to nejlepší, co trh nabízel, vozili mnoho značek ze zahraničí, které tady nikdo neznal, ale pořád prodáváte práci někoho jiného, která nelze moc ovlivnit, a my věděli, jak to dělat lépe. Proto jsme šetřili maximum peněz a z nich začali budovat vlastní výrobu, vyrábět vlastní produkty, a ta kvalita je v jiné dimenzi a pořád to posouváme dál,“ říká Michal.

Zhruba po půl roce chodu magazínu založili firmu, pod níž podnikatelské aktivity fungují dodnes. A prodeje konstantně rostly. Několikrát měnily skladové prostory, nyní Aktin sestěhovává výrobu i logistiku do nového centra v novém areálu logistických hal v Brně Líšni o velikosti 3250 metrů čtverečních.

Náznak na vlastní výrobu se objevil v roce 2016, kdy vznikly první produkty pod sesterskou firmou R3ptile. Zásadní zlom se odehrál o tři roky později, kdy raketově odstartovaly první oficiální produkty značky Aktin - syrovátkový protein a proteinová tyčinka. Pak přibývaly další produkty, například proteinové cookies, tzv. čokošíky, nebo klasické potraviny v inovované formě. Třeba těstoviny z luštěnin, bleskurychlé finské ovesné vločky nebo všemožná ořechová másla - zdravé varianty na populární junk food pomazánky z obchodů.

Nyní pod značku spadá devadesát originálních produktů od funkčních potravin po oblečení a každý druhý týden přibývají nové. Naposledy se přidala i vlastní řada sportovního oblečení. V celém výrobním řetězci staví Aktin na základě silných a důvěryhodných vztahů s kvalifikovanými dodavateli po celém světě. Sortiment Vilgain® fashion kolekce je komplet navržen v Česku a vyroben ve spolupráci s moderními výrobci oděvů jak u nás, tak například v Portugalsku a Turecku.

„Spolupracujeme s mnoha farmáři a producenty lokálních surovin vysoké kvality po celém světě. Pro kolekce oblečení Vilgain pečlivě vybíráme jednak seriózní výrobce, tak etické materiály mnohdy custom přímo pro nás. Tvoříme nadčasové essentials kousky, většinou bez viditelného loga, například oblíbené bezešvé legíny a topy na cvičení i volný čas pro ženy, nebo unisex mikiny, tepláky, trička, ponožky z organické bavlny. Naši misí je nabídnout alternativu ke konzumní nadprodukci a často i nízké estetické hodnoty s krátkou životností. Jednoduše děláme kvalitní oblečení za dostupnou cenu, které na lidech super vypadá,“ říká Michal.

Loňský rok s obratem 273 milionů korun znamenal pro Aktin intenzivní růst poptávky především po kvalitním jídle. Meziroční růst se zvýšil o 47 procent. Denně tak často odbavují ve skladu přes dva tisíce objednávek.

Na e-shopu se objevuje zboží téměř čtyř stovek značek, nejrychleji však roste náš Vilgain brand. V kategorii vitamínů vloni dominovaly hořčík, zinek, omega-3, přírodní přípravek Spoko na zklidnění a uvolnění stresu, a dohromady Aktin odeslal kolem 42 tun svých ovesných vloček. Zvýšený zájem byl i o sportovní vybavení.

„Nejoblíbenějším produktem zůstává syrovátkový protein, který je esenciálním doplňkem pro sportovce, a to jak profesionální sportovce tak kohokoliv, kdo chce navýšit svůj příjem bílkovin, kterých máme v běžné stravě pořád velký nedostatek,“ připomíná šéf firmy.

Aktin má 80 zaměstnanců včetně vlastního vývoje a výroby funkčních potravin, a téměř tři stovky externistů a brigádníků zejména v logistice.

„Produkty vyrábíme po celé Evropě i mimo ni. Velkou část ve vlastní výrobě a vývoji v Brně. Suroviny nakupujeme často přímo od farmářů, rádi komunikujeme přímo s těmi, co o nich ví nejvíc a jsou schopni držet kvalitu. Prodejnu máme v Brně, ale soustředíme se na prodej přes e-shop. Kancelář máme v Brně a nově i v Praze,“ popisuje Michal Hubík dění ve firmě.

Aktin zůstává česko slovenský projekt prodeje a vzdělání pro aktivní lidi co se chtějí posouvat fyzicky i v životě celkově. Další státy bude oslovovat pouze s vlastními produkty pod vlastní značkou Vilgain skrze vilgain.com nebo např. vilgain.de v rámci Německa, vilgain.at v rámci Rakouska atd.

„Vilgain i Aktin jsou pro mě i náš tým médiem, skrze nějž makáme na tom, abychom předávali lidem kuráž do života. Řešili jejich problémy, podporovali je a na jejich cestě je provázeli produkty, na něž se mohou spolehnout. To nás žene kupředu. Být tou firmou, která nemá na prvním místě prachy, ale být reálným benefitem v životě svých zákazníků. Jdeme skutečně daleko v myšlenkách, jak prodávat produkty, které jsou skutečně užitečné. Některé z nich jsme třeba i v pokročilé fázi vývoje nakonec zařízli, protože jsme si nebyli jisti jejich přínosem pro zákazníka. Přitom takových produktů je na trhu většina, útočí na vaše touhy a aspirace, ale reálně vám mohou v jejich dosahování překážet nebo vás zpomalovat, takové produkty my dělat nechceme,“ popisuje své radosti Michal Hubík.

V dnešní době mu ale také chybí romantika a emoce v lidech i ve společnosti se semknout a jít za něčím společně.

„Chybí mi i taková ta autentická láska a vzájemný respekt v týmech, protože pak by nebylo tolik firem, jejichž celý byznys je postavený na klamu a nadkonzumaci nesmyslných produktů od „technologií pro technologie“ po módu, kosmetiku, junk food nebo luxury.

Myslím si, že s Vilgain projektem se nám to pomalu daří u nás tvořit, že náš tým je fakt pyšný na to, co dělá. A přestože jsme úplně na začátku, jde vnímat progres a zlepšující se chemii mezi námi. Když to bude fungovat u nás, budou z toho benefitovat všichni v okolí, to beru jako svůj hlavní úkol, starat se o naše lidi, dát jim tu příležitost ukázat, co v nich je. Aa ohromovat zákazníka excelentními produkty, které si zamiluje,“ dodává Michal Hubík.