Vláda podpořila zákon, který má umožnit podnikatelům předejít úpadku

ČTK

Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných finančních potíží, by mohli dostat možnost vyřešit své problémy takzvanou preventivní restrukturalizací, a odvrátit tak úpadek. Počítá s tím návrh zákona, který ve středu na návrh ministerstva spravedlnosti schválila vláda. Návrh převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, ministerstvo o jeho schválení informovalo v tiskové zprávě.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock