V posledních letech zasáhly český trh tři krize. Nejprve byl ovlivněn pandemií covidu-19, poté energetickou krizí spojenou s válečným konfliktem na Ukrajině a následně vysokou inflací. Co je možné udělat pro podporu firem a drobných podnikatelů, kteří vyrábějí české potraviny?

Důležitá je cenová stabilizace a předvídatelné podnikatelské prostředí, což znamená, aby se podnikatelé nemuseli neustále bát, že jim někdo zase zvedne ceny energií, nebo že se vymyslí další zdanění. Zářným příkladem toho je naprosto překvapivé sdělení Energetického regulačního úřadu, který loni v listopadu oznámil, že zase znovu zavede poplatky za obnovitelné zdroje na původní úroveň. Což byla pro podnikatele rána z čistého nebe, pro spoustu firem to znamenalo náklad třeba tři nebo čtyři miliony korun ročně navíc, který se logicky musel promítnout i do cen potravin. V neposlední řadě je to také cena energií, kdy máme stále jednu z nejvyšších cen energií vůbec v Evropě, což také zdražuje naše výrobky. A také je to naprosto nešťastná a dlouho diskutovaná daň z přidané hodnoty na potraviny, kterou máme stále jednu z nejvyšších ve středoevropském regionu. I když ji sousední Polsko zvedlo, tak pořád mají 5% daň, a my 12%, což je rozdíl 7 % v ceně, a to není málo. Takže pro řadu lidí je výhodnější zajet na nákupy do sousední země, než nakoupit české výrobky u nás.

Řada podniků tedy bojuje s vyššími náklady, což se promítá do nastavení cen. Jakým výzvám ještě potravinářský průmysl aktuálně čelí?

Jsou to především nařízení Evropské unie a byrokracie s nimi spojená. Záměr je vždy dobrý, ale realizace je horší. Například Green Deal. Nikdo nezpochybňuje, že je potřeba bojovat proti klimatické změně, ale musí se to dělat tak, aby Evropa neztrácela konkurenceschopnost, natož potom jednotlivé potravinářské podniky. Nebo odlesňování. Všichni souhlasíme s tím, že by se neměly odlesňovat amazonské pralesy, ale dopadlo to tak, že každý dodavatel hovězího skotu v České republice musí od 30. prosince tohoto roku při dodávce skotu na česká jatka dodat certifikát, že nechoval dobytek na odlesněných plochách. Přitom v České republice se od roku 1950 zvedla plocha lesů o 165 tisíc hektarů, takže k žádnému odlesňování nedošlo. Větší firmy se s tím nějakým způsobem poperou, i když s tím budou mít problémy a zvýšené náklady. Ale kdo se s tím těžko pere, jsou menší firmy. Ty na to budou muset najmout člověka, který za ně bude vyplňovat tyto certifikáty, což jsou pro firmu další náklady.

Hodně se také mluví o emisích a uhlíkové stopě, kterou výroba nebo převoz potravin zanechávají.

Záměrem bylo snížit uhlíkovou stopu produkce konzumované v EU. Mohlo by se zdát logické, že spotřeba lokálních šetrně produkovaných surovin je správným řešením. Setkáváme se však s tím, že z Asie mají výrobky až podezřele nízkou uhlíkovou stopu, což výrobci dokládají certifikátem. Ten však jejich odběratelé dostanou do dvou hodin, co si o něj požádají. Výsledkem tedy je, že v řadě zemí se certifikáty falšují, ale nikdo nedokáže, že tomu tak je. Ne všechna produkce ze třetích zemí je vyrobená udržitelným způsobem s nízkými emisemi. Například v oblasti biopaliv již nyní běží vyšetřování podezření z míchání různých produkcí včetně těch deklarovaných jako použité kuchyňské oleje. Těžko však můžete zpochybňovat autoritu, která sedí na druhém konci světa. Bohužel, s tím se již nyní setkáváme nejen u biopaliv, ale i u krmiv. A logicky to stejné hrozí i u potravin, pokud se začnou faktory udržitelnosti a uhlíkové stopy více promítat do ceny produktů. V Evropě sice existuje jednotná metodika kalkulace a vykazování emisí, avšak součástí výpočtu jsou faktory, jejichž správnost je nutné

ověřovat po jednotlivých regionech nebo producentech. A zde nastává výrazný prostor pro konkurenční boj v prostředí, kde existuje ještě stále řada otazníků. Češi jsou poctiví a uvádějí skutečné hodnoty, ale spousta států si je výrazně poníží. Výsledkem je například řepka z Rumunska, která je prakticky úplně bezemisní a má úplně úžasnou uhlíkovou stopu ve srovnání s tou, co se vypěstovala na poli u nás. Což je úplný nesmysl.

Existuje tedy nějaké dlouhodobé řešení této situace? Je možné tomu zabránit?

Myslím si, že důsledná kontrola certifikátů a především bilanční systém kontroly, který by umožnil mít přehled o objemech výroby a exportu ve třetích zemích. Jenže tato věc je velmi problematická. Dohody se třetími zeměmi, které by umožnily získat lepší důvěru v dodávané certifikáty, se nedaří uzavírat. Navíc v některých aspektech máme dost problémů i na lokálním evropském trhu. Kauza falšování výkazů emisí v Bulharsku jen ilustruje rozsah problému implementace zelených politik, které ve finále mohou být škodlivé pro poctivé podnikatele. Opět se tedy jako možné řešení ukazuje podpora domácí produkce.

Jedním z témat současnosti je i snižování odpadu. Jak firmy nakládají s odpadem, který vzniká při výrobě?

Evropská komise chce snížit potravinový odpad u potravinářských podniků o 10 %, Evropský parlament požaduje až o 20 %. To ale vůbec neodpovídá realitě. Každý se snaží mít ve výrobě co nejmenší odpad, protože to jsou náklady navíc. Takže

v potravinářství je minimální odpad a tvoří ho především části suroviny, které nejsou určeny pro lidskou výživu. Ty jdou však na zkrmování hospodářským zvířatům nebo pro výrobu pet food, takže prakticky nedochází k žádnému odpadu. Také spousta technologií směřuje k bezodpadovému hospodářství. Klíčovou roli v oblasti potravinového odpadu hrají domácnosti, které produkují zhruba sedmkrát více odpadu, než pochází z potravinářského průmyslu a z obchodu. A to je právě ten problém. Potravinářský průmysl a obchod je možné regulovat, ale jak regulovat domácnosti? To jde velmi těžko.

Velkým tématem je také otázka udržitelnosti. Jaká je v této oblasti budoucnost potravinářského průmyslu?

Potravinářský průmysl již udělal a stále dělá pro zlepšení udržitelnosti výroby skutečně mnoho. Snaží se přecházet na obnovitelné zdroje energie, instaluje solární panely, lépe hospodaří s teplem, izoluje budovy a technologie, instaluje tepelná čerpadla, šetří vodou, snižuje množství používaných obalových materiálů a snaží se přecházet na ty recyklovatelné, a také uplatňuje stále více recyklovaného materiálu. Na tuto oblast snad bude možné čerpat i dotace v rámci evropského programu rozvoje venkova.