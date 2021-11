Bolí mě hlava! Ta bolest snad nikdy nepřestane! Ta vyrážka na kůži je divná! Pálí mě oči a mám je úplně červené! Musím k doktorovi! No jo, jenže je víkend a s tímhle na pohotovost?

Pacienti si novou lékařskou aplikaci mojeEUC pochvalují | Foto: se svolením EUC Klinik

Určitě tyhle pocity znáte. Jednou za čas zdravotní problém dostihne každého z nás. A často je to ve chvíli, kdy prostě vyrazit k lékaři je pro nás neskutečně zatěžující. A to i když jde o naše zdraví. Může být víkend. Můžeme ale být na dovolené a je jedno, zda na horách, nebo u moře. Tam je to ještě horší, protože pocit ohrožení zdraví v cizině na psychické pohodě nepřidá. Může to být ale i obava o to, co řekne šéf, až mu oznámím, že chci k lékaři.