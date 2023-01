Sedláckým rodinám tak vzniká enormní administrativní zátěž, která je obírá nejen o čas, který by mohli věnovat hospodářství, ale také o peníze.

„Zejména při generační obměně. Aby děti mohly pracovat dál na půdě předků, musí mít založenou vlastní živnost, na sebe převedenou část pozemků, dobytka a podobně. To vše je zatíženo dalším zdaněním a úředními průtahy. Musíte podávat dvojitá hlášení, vedete dvojí účetnictví, přefakturováváte si třeba traktor,“ popsal peripetie farmář Jan Basař z Prosečné na Trutnovsku.

Komplikace nastávají také, pokud zemědělci čerpají v rámci rodiny dotace. Ačkoli nic nebrání tomu, aby vedle sebe žily krávy otce a syna chované v režimu bio dohromady, pokud čerpá dotaci jen jeden z nich, jedná se v podstatě o dva samostatné chovy.

To samé se týká i vzájemného využívání techniky. „Není možné používat jeden tank na mléko, musíte mít tanky dva,“ doplnil Basař. Asociace soukromého zemědělství by po novém zákoně chtěla, aby zjednodušili podmínky pro zaměstnávání rodinných příslušníků, upravil sazby DPH u lokálně prodávaných produktů z rodinných farem, zjednodušil majetkové převody a usnadnil výstavbu na vlastních pozemcích.

Vznik pracovní skupiny

Podpora rodinných farem je součástí programového prohlášení vlády Petra Fialy. „Větší podpora malých farem pomůže krajině i oboru. Malým farmám vděčíme i my, koncoví zákazníci, za to, že máme daleko větší výběr regionální a domácí produkce přímo od zemědělců,“ uvedl předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Michal Kučera (TOP 09).

Zdroj: DeníkMinistr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chtěl mít původně zákon o rodinném farmaření hotový do konce roku 2022, což se nestihlo. Na ministerstvu zemědělství alespoň vznikla pracovní skupina pro vytvoření zákona. „Ještě letos by měl jít do připomínkového řízení,“ řekl Kučera a dodal, že cílem je, aby byl zákon přijat do konce volebního období.