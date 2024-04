Týmovost , odvaha, čestnost, péče a humor. To jsou hlavní hodnoty, na kterých si společnost Albert zakládá. Na jejich základě vytváří pro všechny kolegy ve více než 330 prodejnách, třech distribučních centrech, službě Albert Online i centrále zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V posledním pravidelném průzkumu spokojenosti doporučilo Albert jako místo k práci úctyhodných 89 % zaměstnanců.

Na pozici kapitánky vybalovacího týmu je Libuše Šimková spokojená. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Ti nejlepší z nich se díky nominaci svých kolegů pak mohou dočkat ocenění Zlatý Albert, které se každoročně vyhlašuje na slavnostním galavečeru v Praze.

Vítězka Libuše z Nového Jičína

Mezi letošní desítkou oceněných zaměstnanců byla také usměvavá devětačtyřicetiletá Libuše Šimková. Zákazníci ji mohou vídat v hypermarketu Albert v obchodní galerii Tabačka v Novém Jičíně.

Jak sama přiznává, stát se prodavačkou byl její velký sen, který se jí splnil. I když původně vystudovala střední školu strojírenskou a před nástupem do Albertu byla zaměstnaná v nedaleké kunínské mlékárně, po mateřské dovolené mohla začít v Albertu pracovat.

„Vždycky jsem chtěla jít do obchodu. V době, kdy začaly fungovat hypermarkety, tak mě to zaujalo. Do Albertu jsem šla pracovat, protože jsem chtěla být paní prodavačka,“ vysvětluje Libuše Šimková.

Zlom v jejím životě nastal po mateřské dovolené jejího druhého dítěte. Tehdy jí učarovala jiná novojičínská prodejna Albert, a proto se tam šla zeptat, jestli by v ní mohla pracovat. Napoprvé to nevyšlo, ale byla vytrvalá a chodila se ptát znovu. Nakonec práci prodavačky získala.

„Moc se mi tam líbilo, chtěla jsem tam vždycky pracovat. Prvních deset let jsem byla v non-foodu, to znamená v oddělení, kde se neprodávají potraviny, ale oblečení, talíře či vybavení pro domácnost. Nyní jsem už sedmým rokem v oddělení potravin jako kapitán vybalovacího týmu. To znamená, že přiděluji práci ostatním kolegům,“ říká.

Radost z práce

Práce ji moc baví dodnes. Radost jí dělá vybalování zboží do regálů a hlavně tým, ve kterém pracuje. Jak ale dodává, někdy to není snadné.

„Ta každodenní práce je psychicky i fyzicky náročná. Je to zodpovědnost, aby vše bylo v pořádku. My se ale navzájem podporujeme,“ zdůrazňuje.

Baví ji také kontakt se zákazníky. Jak říká, někteří z nich chodí do novojičínského Albertu rádi právě kvůli prodavačkám. A pokud se něco zákazníkovi nelíbí, snaží se problém vyřešit vždycky s úsměvem.

Nezapomene ani zmínit firemní benefity, které jsou příjemným přilepšením k jejímu platu: „Určitě využívám patnáctiprocentní slevy. Skvělé jsou také v období Vánoc odměny po tisíci korunách v měsících říjnu, listopadu a prosinci. Ty také dostáváme.“

Cena v kategorii Humor

Libuše Šimková získala firemní cenu Zlatý Albert v kategorii Humor. Proč právě v této kategorii?

„Protože vždycky pracujeme s dobrou náladou a děláme si srandu, aby ten tým dobře fungoval,“ odpovídá.

Svým pozitivním přístupem k práci se snaží inspirovat také učně, kteří chodí do prodejny na praxi, aby se jim v práci líbilo a zapadli do kolektivu. I díky tomu v ní někteří zůstanou po škole pracovat a rádi se vracejí.

Také paní Libuše přiznává, že při návštěvě jiné prodejny s potravinami neodolá někdy pokušení urovnat v regálu rozházené zboží.

„To už je nemoc z povolání, dělám to taky. Třeba když jdu kolem regálu s brambůrky, tak to spravím,“ říká se smíchem.

Na ocenění ji navrhli kolegové, z každé prodejny se navrhuje jeden zaměstnanec. Získaná cena jí udělala velkou radost. Na březnové vyhlášení v Praze vzpomíná s nadšením.

„Bylo to krásné, já bych tam vzala celý Albert – třeba i holky z pekáren, protože si to zaslouží všichni,“ dodává rozhodně Libuše Šimková.