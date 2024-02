Akciová společnost Cerea je ve východních Čechách významným partnerem zemědělské veřejnosti. Sídlí v Pardubicích a její pole působnosti je v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, částečně Libereckém a na Vysočině. Cerea zaměstnává zhruba 350 zaměstnanců, dalších přibližně 360 pak pracuje v dceřiných společnostech, které Cerea vlastní. Tyto prvovýroby hospodaří na 16 tisících hektarech půdy.

František Turek (vpravo), generální ředitel akciové společnosti Cerea, která podporuje soutěž Mladý zemědělec, se těší, jak se mladí poperou se všemi soutěžními úkoly. | Foto: Cerea

Generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Cerea je František Turek. Ten popisuje široké spektrum jejich činností.

„Poskytujeme kompletní služby pro zemědělskou veřejnost. Naší dominantní činností je nákup, skladování a prodej zemědělských komodit spolu

s výrobou a prodejem krmných směsí pro hospodářská zvířata. Mezi dalšími činnostmi jsou prodej hnojiv, osiv, agrochemie a prodej i servis zemědělské techniky. Kompletní služby pro zemědělce doplňují aplikační služby, prodej nafty a laboratorní služby. Vlastníme také dvě prodejny hospodářských potřeb, a to v Chotěboři a v Hořicích,“ říká generální ředitel.

Aktuálně si v této společnosti pochvalují personální situaci.

„Díky tomu, že jsme stabilní firma, fluktuace je u nás zatím minimální. Pokud lidé odcházejí, je to zejména odchod do důchodu, případně řešíme personální náhrady za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Klasických odchodů a přechodů do jiných firem zaznamenáváme minimum. Troufám si říci, že v kraji, ale i v celé republice, v otázce fluktuace jsme na absolutní špičce. To, že máme stabilní kádr, je obrovská výhoda,“ přemítá ředitel František Turek.

Personálně-právní ředitel Marian Petrek ale podotýká, že je třeba myslet dopředu.

„Hrozí nám obecně známý problém, který se jmenuje generační obměna. Protože je u nás fluktuace mizivá, víme, že do čtyř pěti let přijde doba, kdy budeme muset měnit větší množství kvalifikovaných lidí i zaměstnanců v dělnických profesích.“

Podpora zemědělských oborů

Cerea dlouhodobě spolupracuje se zemědělskými školami v regionu své působnosti, proto má o vývoji přehled.

„Vidíme, že zatímco před pěti šesti lety měly školy problémy naplnit ročníky, tak nyní je situace taková, že školy otevírají více tříd v ročníku. Takže studentů v zemědělském oboru je dost, je jen otázkou, zda budou mít po ukončení studia zájem pracovat v oboru,“ uvažuje ředitel František Turek.

Právě kvůli budoucnosti a očekávanému vývoji se Cerea intenzivně věnuje podpoře a spolupráci s nimi.

Zdroj: DENÍK„Podporu škol řešíme lokálně, jde o dílčí projekty. Třeba chrudimské zemědělské škole zajišťujeme zapůjčení zemědělské techniky. Studenti si tak mohou „sáhnout“ na nejmodernější traktory a kombajny. Také pořádáme pro studenty sérii přednášek s vhledem do jednotlivých oborů našeho podnikání – třeba agrochemie, osiva, hnojiva, laboratorní služby a další. Podle mého názoru hodně záleží na tom, jak vedení školy propojí teorii

s praxí. To je třeba právě v Chrudimi ukázkové. Dále jsme v širším měřítku také podpořili loňské mistrovství republiky v orbě a letos nově studentskou akci Everest, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Pak tu jsou dlouhodobé projekty, jako je námi několik let podporovaný Mladý chemik, Technohrátky, a k nim se nyní připojila nová soutěž Mladý zemědělec,“ říká Marian Petrek.

Právě Cerea se stala významným partnerem nejnovějšího projektu společnosti VLTAVA LABE MEDIA, která je vydavatelem regionálních Deníků a webu deník.cz.

Soutěž Mladý zemědělec je určena pro žáky sedmých a osmých tříd.

„Podporujeme projekty, které nám dávají smysl. A právě i kvůli zmíněné generační obměně, která čeká nejen nás, ale spoustu dalších firem v oboru, jsme vstoupili do soutěže Mladý zemědělec. Projekt nám přijde jako smysluplný. Nasměrování žáků na konci základní školy směrem k zemědělství může formovat jejich myšlení o svém dalším působení. Soutěž vnímáme jako možnost propagace zemědělství nejen u mládeže, ale i u široké veřejnosti.“ vysvětluje ředitel František Turek.

Další informací pro mladé může být, že zemědělství dávno není „zastaralé“, ale dnes využívá nejmodernější technologie, ať se jedná o zemědělské stroje nebo třeba roboty na dojení.

„A potenciál této nové soutěže je i v tom, že se zemědělství mládeži zalíbí a budou na něj nahlížet pozitivně,“ podotýká Marian Petrek.

„Moc se těšíme na to, jak se mladí poperou se všemi úkoly,“ usmívá se František Turek.

Zatím poslední aktivitou, kterou Cerea vyvíjí v oblasti podpory a propagace zemědělství mezi mladými, je spolupráce s youtuberem.

„Navázali jsme spolupráci se studentem Střední zemědělské školy v Chrudimi Kamilem Franclem, který je fandou zemědělství. Spolupráce je v začátku, ladíme podmínky. Kamil bude mít možnost nahlédnout takzvaně pod pokličku našich činností, což pro něho bude jistě zajímavá zkušenost. On zase svými videi poskytne sledujícím na youtubovém kanálu jiný způsob vidění našeho oboru,“ dodává Marian Petrek.