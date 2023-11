Světová populace stárne. Proto Organizace spojených národů vydala doporučení, jakým oblastem života seniorů je třeba věnovat zvýšenou pozornost, aby byla zachována potřebná kvalita jejich života. A stárne i česká populace. Ve srovnání s osobami ve středním věku senioři častěji jednají ukvapeně, potřebují více času k provedení zamýšleného manévru a častěji opominou provést potřebný úkon.

Projekt Senior bez nehod pomáhá seniorům v silničním provozu | Foto: seniorbeznehod.cz

To bývá často na složitějších křižovatkách v době, kdy je silný provoz.

„Řidič senior potřebuje více času na vyřešení náročnější řidičské situace. Volí pomalejší tempo jízdy, vše si důkladně promýšlí, na hlavní silnici vjíždí až v okamžiku, kdy má naprostou jistotu, že nemůže dojít ke vzniku rizikové situace. Pokud je však na něho tlačeno, aby jednal ve svižnějším tempu, může opomenout provést důležitý řidičský úkon, například nezapne blinkr, na hlavní silnici vjede i přes přesvědčení, že provádí nebezpečný manévr,“ upozorňuje dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Senioři si bývají vědomi svých omezení. Své slabiny kompenzují celoživotními zkušenostmi. Dodržují předpisy, jednají defenzívně, snaží se minimalizovat možná rizika. Jejich podíl na nehodách v důsledku nezvládnutí vozidla, nepřiměřené rychlosti jízdy, riskantního předjíždění či alkoholu za volantem je podprůměrný. Raději jezdí v době, kdy je slabší provoz, rovněž tak se snaží nevyjíždět v době, kdy panuje nepříznivé počasí či za snížené viditelnosti.

Projekt Senior bez nehod pomáhá seniorům v silničním provozuZdroj: seniorbeznehod.cz

Senioři raději než po dálnicích jezdí po paralelních pozemních komunikacích nižší kategorie. Periodicky se vynořuje názor, že by senioři měli mít povinnost podrobit se speciální řidičské zkoušce. Nejčastěji se uvádí po dovršení věku 70 let. Názor odborníků v tomto směru však není jednotný. Není totiž prokázáno, že by tento model mohl efektivně zafungovat.

„Zastáváme názor, že je lépe vše stavět na dobrovolné bázi – seniorům nabízet kurzy a přednášky jako například v projektu Senior bez nehod, kde se nejen jako řidiči motorových vozidel, ale také jako spolujezdci, cestující v prostředcích hromadné dopravy, cyklisté či chodci dozvědí, jaká jsou jejich specifika a jak se mají bezpečně chovat na silnicích,“ doplňuje Roman Budský.

Rizika účasti seniorů v silničním provozu vysvětluje seniorům dlouholetá vzdělávací kampaň Senior bez nehod financovaná z Fondu zábrany škod ČKP. Od roku 2018 se několika stovek edukativních přednášek po celé ČR zúčastnilo přes 60 tisíc seniorů. Více informací o projektu naleznete na www.seniorbeznehod.cz.

„Osobně si myslím, že iu nás platí, že senioři si ze strany těch mladších zaslouží ohleduplné a džentlmenské chování. To platí obecně, nikoliv pouze na silnicích,“ uzavírá Roman Budský.