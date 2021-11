První exekuce kvůli pětistovce. Pak jich přibylo ještě dvanáct. Za 600 tisíc

Věk třiatřicet let, nynější povolání – číšník, bydliště – Pardubice. Dluhy ve výši zhruba 750 000 korun. To jsou základní údaje o mladém muži, který před kamerou tu přesvědčivě, tu méně přesvědčivě líčí, jak se dostal do dluhové pasti. Hlavní postava předposledního dílu finančně osvětového seriálu „Krotitelé dluhů“, který včera odvysílala Česká televize.

Daniel Šobáň | Foto: se svolením ČT