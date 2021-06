OBRAZEM: Pro otylé gaučáky i sportovce. V Olomouci otevřeli psí fitko

Chození do fitka je dnes běžnou součástí života lidí. Tak proč by nemohli posilovat čtyřnozí chlupáči? Speciální fitness pro ně nedávno otevřeli zkušené chovatelky a cvičitelky psů z Olomouce. Sklízejí úspěch. Do psí tělocvičny v centru města začali pravidelně docházet psí sportovci, obézní „gaučáci“ i chlupáči po úrazech.

Fitko pro psy v Olomouci, 3. června 2021 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová