Brněnská firma vlastní evropský patent. První betonové záchody umístila před deseti lety v městské části Líšeň. „Při venčení psů to opravdu zafungovalo,“ potvrdil s odstupem tamní starosta Břetislav Štefan. Nápadem se dokonce inspirovali, když si jim na radnici stěžoval majitel domu ve staré zástavbě na stejný problém. „Vyřešila to nerezová tyčka s dírami,“ dodal.

Originál psích pisoárů jsou v Brně již dvě desítky a v jednání jsou i pro další části města. Firma je nainstalovala také v Olomouci či Ostravě. „Možná ještě větší zájem o ně mají v menších obcích. Umisťují je u hřišť a parků,“ uvedla Šárka Fialová z firmy Dog production.

Patník napuštěný speciální látkou například vyřešil problém se zničenými tújemi u kapličky v Držovicích nedaleko Prostějova. Kvůli občůrávání keře usychaly. Jen do doby, než se psi naučili chodit na vcelku nenápadný pisoár.

Pro pejskaře pak firma vyrábí psí záchody z travního koberce, nepejskaři si zase kvůli ochraně majetku pořizují dřevěné psí pisoáry. „S nástupem jara o ně stoupá zájem. Je to doba, kdy psí moč může na rostlinách a keřích způsobit nejvíc škod. Obecně za pandemie jsme zaznamenali dvacetiprocentní nárůst prodejů u soukromých zákazníků. Dřevěné pisoáry mají odolný trn, který lze snadno zasunout do travnatého podloží,“ popsala Fialová.

Levnější dřevěné kolíky za několik stovek se ale neujaly všude. V Dobšicích na Znojemsku je po pokusu odstranili.

Mnohé obce napříč zemí trápí i psí exkrementy na nových chodnících či v upravovaných předzahrádkách. Radnice zkouší vše od vydávání speciálních brožur přes osvětové programy pro majitele psů až po vynakládání více peněz na údržbu veřejných prostranství a instalaci nových stojanů a košů se sáčky. Těch zodpovědný majitel jednoho psa použije ročně více než pět set kusů.

Zdroj: DeníkNe všichni jsou ale poctiví, čímž jen stupňují nevraživost mezi nimi a nepejskaři. „Je to přece úkol pro úklidovou četu obce. U odpadkových košů zrovna chyběly sáčky. Bobek se v zahrádce rozloží,“ zní výmluvy i přes jasné městské a obecní vyhlášky. Nepomáhají ani ojediněle uložené pokuty.

Například v turisticky oblíbeném Mikulově je aktuálně registrovaných asi 740 psů. Před lety ironicky přejmenovali tamní lesopark na lejnopark. Poté, co přibyly koše, mají problémy převážně u sídlišť. „Uzavřené lokality jsou v tomto ohledu nejhorší. Lidé otevřou dveře, pes vyběhne, a nestarají se. Vývoj vyspělé a uvědomělé společnosti je dlouhodobý proces. Je potěšující, když vidíte domácí i turisty při venčení s pytlíky v rukou,“ řekl šéf tamní městské policie Jiří Hamerník.

Pokud majitel po svém psovi neuklidí exkrementy, hrozí mu podle přestupkového zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejného objektu až do výše dvaceti tisíc korun. V praxi ale strážníci přistupují k peněžnímu postihu málokdy. „Většinou to řešíme domluvou. Pokutou jen výjimečně, v opakovaných případech a spíš u ’známých’ firem,“ uvedl za mikulovské strážníky Hamerník.

Nekončící boj s neukázněnými pejskaři svádějí třeba i v jihomoravských Rakvicích. Ve vesnici nainstalovali nové koše s igelitovými sáčky a dávkovačem. Předtím vytipovali oblíbené trasy pejskařů.

„Přesto kolikrát vidíte, jak pejskař jen přihlíží, ani nevytáhne ruce z kapes. Nebo si někteří myslí, že je lepší zahnat psa pro vykonání potřeby do trávy. To je pak spíš zapáchající mina pro obecní četu při sečení. Problém nevyřeší pouze rozeseté koše v ulicích, je to o osobní zodpovědnosti,“ míní tamní starosta Radek Průdek.

Podle odborníků je psí trus biologickou náloží, která nejen znehodnocuje okolí, ale obsahuje bakterie, viry či další organismy a může znečistit i vodní a půdní zdroje.

Psí pisoáry

- český patent brněnské firmy

- v těle pisoáru lákajícího pachově i tvarově psy (pro feny nejsou) jsou otvory, kterými prostupuje malé množství moči dovnitř. Malé množství moči se následně uchová v záchytné nadržce uvnitř pisoáru a vytvoří trvalou pachovou stopu, na kterou nemá počasí žádný vliv. Tím, že nedochází působením deště či větru ke ztrátě pachové stopy (tak jako se stane třeba u fasády, která se deštěm omyje).