Výstava 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích se připravovala téměř dva roky. Artefakty pro ni hledal pivovar spolu s Národním zemědělským muzeem Ostrava nejen v archivech, ale také u sběratelů a fanoušků piva Radegast, kteří si tyto věci doma pečlivě schovávají.

„Přišlo nám to jako obrovská škoda, že jsou tyto unikátní exponáty, a s nimi spojené příběhy, již téměř půl roku „uzavřeny“ za dveřmi muzea. Proto jsme spolu s Národním zemědělským muzeem v Ostravě tuto expozici zpřístupnili všem zájemcům alespoň ve virtuální podobě a zcela zdarma,“ popisuje Marek Grabovský, manažer značky Radegast.

Co vše výstava nabízí

Virtuální prohlídka obsahuje, mimo audiovizuálních složek, všechny prvky a části výstavy 50 let pivovaru Radegast, která byla původně zahájena 18. září 2020 zároveň se slavnostním otevřením nové pobočky Národního zemědělského muzea v Dolních Vítkovicích.

„Téma výstavy přesně zapadlo do konceptu našeho muzea v Ostravě. Jedná se o regionální potravinovou značku a o také jeden z velkých symbolů kraje. Máme tak možnost, prozatím takto virtuálně, návštěvníkům zprostředkovat unikátní dobové potravinářské technologie, i skutečnost, že pivovar Radegast byl jeden ze dvou pivovarů, který u nás vznikl od konce druhé světové války do roku 1989,“ říká Ivan Berger, ředitel Národního zemědělského muzea v Ostravě.

V hlavní části online prohlídky si návštěvníci projdou v chronologické ose dějiny pivovaru, které jsou doplněny o tematickou složku. Celému prostoru navíc dominuje kopie sochy boha Radegasta. Autorem původního originálu ze 30. let je slavný sochař Albín Polášek. V roce 1998 uhradil pivovar Radegast náklady na zhotovení žulové kopie sochy, která dosud stojí na vrcholu Radhoště.

„Jeden z mnoha zajímavých příběhů se váže k lepenkové krabici určené pro ruský trh, v tehdejším Sovětském svazu. Tu jsme zakoupili v ruské Ufě na místním aukčním serveru a pivo na ní nese název Radhost, stejně jako všechno ostatní proexportní pivo Radegast z tehdejší doby,“ říká František Švábenický, kurátor Národního zemědělského muzea a autor výstavy.

Krabice pochází z pozůstalosti sovětského důstojníka Dajana Murzina (1921-2012), který v závěru 2. světové války působil v Protektorátu Čechy a Morava jako velitel 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Ta operovala mimo jiné na území Beskyd. Jak se však pivo z tohoto regionu dostalo k němu domů zůstává otázkou.

Mezi technické zajímavosti online výstavy patří zejména čtyřjehlový plnič piva do starých hliníkových sudů, kvasničná vana, průtokový paster či korunkovačka. K vidění je také původní logo pivovaru o rozměrech 385 x 200 cm, které viselo v Nošovicích od roku 1974 do roku 2019 a jehož autor zůstává neznámý.

Poslední část virtuální expozice propojuje tématiku dějin pivovaru Radegast s jeho předchůdci a také zavede návštěvníky k šesti vitrínám, kde jsou instalovány vybrané výrobky, pivní sklo, pivety a další propriety od roku 1971 do současnosti.

Virtuální prohlídka, za kterou stojí pivovar Radegast a Národní zemědělské muzeum, je k vidění na webech www.radegast.cz i www.nzm.cz.

K TÉMATU

V pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970 a 3. prosince 2020 oslavil 50 let od uvaření první várky piva. Oblibu si získalo díky své charakteristické výrazně hořké chuti. Pivovar Radegast je vyhledávaným turistickým cílem, který každoročně navštíví téměř 50 tis. lidí. Je součástí projektu Technotrasa, kam patří nejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje. Pivovar Radegast investoval za posledních 10 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o 38 %. V roce 2018 spotřeboval pouze 2,51 hl vody na výrobu 1 hl piva, dosáhl nejlepšího výsledku v historii a zařadil se tak mezi pivovary, které patří v šetření s vodou k nejlepším na světě.

Pivovar Radegast je součástí Plzeňského Prazdroje. S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v České republice a největším exportérem českého piva. Plzeňský Prazdroj získal v letech 2019 a 2020 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku udává směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a Ostrava. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin. Provoz pobočky byl zahájen výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích.