Ředitelka hotelu v Beskydech: Zájem je nižší, hosté ruší rezervace

/ROZHOVOR/ Rozhodně to není jako v časech před koronavirem. To by o víkendu na počátku prosince měli plně obsazeno, stejně jako rezervace na vánoční a silvestrovské pobyty. Jenže tak tomu v hotelu Bauer na Bílé momentálně není. Proč? O tom mluví v rozhovoru pro Deník ředitelka hotelu Barbora Liďáková.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ski areál Bílá a Hotel Bauer. 4. prosince 2021. | Foto: Deník/Lukáš Ston