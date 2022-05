Když je výsledek dokonalý a příjemný na pohled, bývá za ním často mnoho hodin práce. „Složitá konstrukce obrazu v návaznosti na práci se střihem. Tomu všemu předchází výběr kolekce a obrazu, se kterým budeme pracovat,“ vyjmenovává návrhářka.

Její kolekce nepodléhají módním trendům. Vznikaly postupně, tak jak přicházely nápady a inspirace. V ateliéru má Renata momentálně sedm kolekcí. „V mých šatech je žena velmi vidět. I pro ženy, které působí sebevědomě, je to často velká výzva. Ženy se často za oblečení svým způsobem schovávají. Já to mám ve své tvorbě opačně,“ ukazuje na modely ve svém ateliéru.

Tvoří pro ženy každého věku i velikosti. Jejíma rukama prošly šatičky pro devítiměsíční dívenku na svatbu i modely pro osmdesátiletou ženu. Jedinečné šaty s takřka mystickými nádechem oblékly známé herečky Nela Boudová, Daniela Šinkorová, Kateřina Brožová, Denisa Pfauserová, Monika Zoubková, Gabriela Filippi či Pavla Tomicová. S tvorbou módní návrhářky je spojil projekt charitativní módní přehlídky.

Intuitivní objevování cesty

K módnímu návrhářství se původně vystudovaná keramička a sochařka dostala až později, po několika životních zvratech. „Vrhla jsem se do tvorby obrazů a intuitivně objevovala cestu. Neměla jsem ani technické znalosti práce s počítačem. Vedly mne mé představy a sny,“ vzpomíná Renata.

Nešla cestou podnikatelských pouček. Prvními nezdary se prokousávala krok za krokem a často šla hlavou proti zdi. Mnozí ji považovali za blázna. Žena samoživitelka s dítětem se chce živit vlastním uměním a ke všemu v oboru, který není jejím oborem? „Začátky nebyly snadné. Tisky nefungovaly. Rok trvalo, než jsem byla s výsledkem spokojená. V původně neznámém prostředí jsem si našla vlastní rukopis a začala se cítit jako ryba ve vodě,“ svěřuje se.

První šaty si od ní koupila kamarádka. Zájemkyň začalo postupně přibývat a dnes si klientky v ateliéru Renaty Glosové v Babicích u Říčan podávají dveře. Krom svých modelů chce nyní Renata ženám předávat i zkušenosti ze své životní cesty. Ač by to do atraktivní dlouhovlásky nikdo neřekl, své sebevědomí hledala několik dlouhých let.

„Potřebovala jsem sama sebe přijmout jako ženu. Vždy mi připadalo jednodušší narodit se mužem. Cítila jsem se obětí, měla jsem pocit, že život je utrpení. Jak jsem přijala samu sebe, odrazilo se to i v mé tvorbě,“ vypráví. „Prošla jsem dlouhou cestu sebepoznání a dnes už nemám pochybnosti. Jsem vděčná, že mohu tvořit krásu a užívám si to,“ dodává.

Radost ze života přenesla do speciálního projektu s názvem Dovol si být viděna ve své kráse a jedinečnosti. „Je určen ženám, které cítí, že se potřebují nadechnout do radosti v životě. Do rozkvětu,“ míní Renata. „Není to jen práce se zevnějškem. Je to proces, který bude trvat nějakou dobu, možná rok,“ popisuje. Jeho součástí bude vytváření obrazů, šatů, výstava, módní přehlídka a také fotografování. Právě to je prý často pro ženu bariérou, kterou teprve když překoná a uvolní se, uvidí na snímcích to, co nikdy dřív. Proto Renata Glosová z fotografování vytvořila součást své práce. Nejraději fotografuje u moře. Ostatně odstíny moře daly základ barevnému spektru jejích modelů.