Přes veškerá úskalí spojená se současnou situací však nepodléhá skepsi a snaží se vidět nějaká pozitiva, nebo, jak se říká, světlo na konci tunelu. Problém ale vnímá především v tom, že při druhé vlně pandemie se lidé začali více bát o budoucnost a rozhodli se výrazněji šetřit, což dopadá na celý podnikatelský sektor.

„Odpadají nám firemní kurzy či individuální lekce, přišli jsme i o oblíbené víkendové kurzy. Pozitivní však je, že nyní, když učíme online, tak jsou s námi v kurzech studenti z celého Česka, kteří by k nám jinak docházet nemohli. Teď je ale pro ně naše výuka přes internet zajímavá, protože italština je v mnoha menších městech jinak nedostupná,“ vyvažuje na miskách vah klady a zápory současné situace Renata Skoupá.

Celkově mívá v kurzech Italštiny kolem pěti set studentů. Když převedli jarní semestry kurzů do on-line režimu, vše běželo dobře a lektoři hlásili dokonce vyšší účast než při klasické výuce v učebnách. „To, že jsme kurzy od února dojeli normálně, nám pomohlo, takže jsem na jaře ani nežádala o žádné bonusy, jako třeba o Pětadvacítku. Byla jsem stále velice optimistická,“ vysvětluje majitelka školy Lingua nostra s tím, že na jaře ještě měla relativně malý pokles příjmů, tak nechtěla „vycucávat“ stát více, než je to nutné.

Menší zájem lidí o výuku v podzimních semestrech ji ale donutil celou věc znovu přehodnotit. Zaměstnává totiž jako lektory rodilé Italy, kteří bydlí v Praze v nájmu, a když nebudou mít tolik práce jako dřív, odejdou domů. „Finanční ztráty zatím nepočítám, spíš teď vidím ztrátu v lektorech, protože pro všechny už práci nemám. Vytvořila jsem si přitom super tým lektorů a teď jsem se s několika z nich musela bohužel rozloučit, což je pro mě ta nejhorší ztráta způsobená tím, že nyní máme o dvacet procent méně studentů,“ konstatuje Renata Skoupá.

Místo výuky studuje vládní opatření

Jazykovou školu zaměřenou čistě na výuku Italštiny provozuje už osm let, vydala i řadu učebnic. Sama se teď ale zabývá spíš než výukou jazyka studiem toho, co zrovna vláda vydala za opatření a omezení.

„Nařízení přicházejí rychle, chaoticky a člověk neví, co si z toho má vzít. Jednou bylo nařízení na setkávání šesti osob, tak jsme upravovali složitě počty lidí ve všech kurzech, aby to bylo pět osob plus lektor. To jsem připravovala několik dní, tři dny to jelo a nakonec přišlo další omezení a úplný konec. Prostě zbytečná práce,“ přibližuje lektorka Italštiny.

Z kompenzačních opatření chce nyní požádat aspoň o Covid Nájemné, protože má v nájmu čtyři provozovny, které jsou teď prázdné. A ač se to nedá finančně vyčíslit, štve ji také osobní ztráta způsobená tím, že veškerý čas nyní věnuje záchraně podnikání. „Jsem matka dvou malých dětí, kterým bych se ráda věnovala mnohem více. Ale mám pocit, že je zanedbávám, protože to, že nyní máme pokles počtu studentů „jenom“ o 20 procent, je výsledkem mého velkého úsilí a spousty času, kterou tomu věnuji,“ říká.

Závěrem Renata Skoupá dodává, že se snaží být nadále optimistkou, i když po těch letošních zkušenostech se trochu brzdí. „Věřím ale, že na jaře udržíme to, co máme teď, a že větší pokles studentů už nenastane. Navíc jsou obory, které jsou na tom ještě hůře než my, proto si ani nemůžu stěžovat,“ uzavírá svůj pohled na aktuální situaci podnikatelka.

