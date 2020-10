Data podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy ukazují, že restaurace nejsou častým místem nákazy, přesto se je vláda rozhodla na tři týdny uzavřít. Kabinet by měl nejpozději do konce týdne představit program záchrany gastronomického odvětví, včetně pomoci dodavatelům. V ohrožení je 200 tisíc pracovních míst, sdělil ČTK Prouza.

Prázdná restaurační zahrádka | Foto: ČTK / ČTK

Vláda v pondělí večer rozhodla, že od středy do 3. listopadu musejí být restaurace, bary a kluby uzavřeny. Prodávat občerstvení budou moci přes výdejní okénka, ale jen do 20:00. Uzavřeny nebudou hotelové restaurace, hostům budou k dispozici rovněž do 20:00. Kompenzace pro obor se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připravují a musí se s nimi spěchat. Podpůrný program má na starost ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).