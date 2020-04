"Restaurace, hospody a bary zůstanou do odvolání uzavřeny." Sobotní ráno, do kterého se 14. března probudili všichni majitelé, provozní, číšníci i kuchaři hlásalo tuto nemilou zprávu.

Některé podniky tak zavřely úplně, jiné se rozhodli alespoň pro povolený prodej přes výdejní okénko či rozvoz obědů.

V Hranicích se této možnosti chytili v Restauraci U Kramplů, Sports Kotelně, Motorestu Sparta, Penzionu Růžek, Restauraci Monika, Pizzerii Agostini, Café U Nás, Restauraci Archa nebo Ducatti Caffeterii.

"Fungujeme teď jenom v době obědů od 11:00 do 14:00. Obědy od nás odebírají různé firmy, rodiče, kteří jsou s dětmi doma, studenti, ale také jsme vařili spoustu jídel například pro místní švadleny ze skupiny Hranice pod rouškou," řekl nám manažer Ducatti Marek Langer.

Hranicím pod rouškou vaří také Restaurace Archa, které se v minulém týdnu dařilo rozvážet okolo sta obědů denně.

"Pro gastronomii obecně to není vůbec jednoduchá situace, my každopádně hledáme způsoby a nehledáme důvody. Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi," uvědomuje si provozní Archy Tomáš Plesník.

Hotovost vůbec nepřijímáme

Šéfové obou zmíněných restaurací si tak váží podpory všech stálých i příležitostných zákazníků, kteří si neváhají objednávat hlavní jídla, stejně tak jako menší dobroty či alkohol.

"Rozvážíme burgery, pizzu, denní menu, ale i brambůrky nebo čepované pivo," vyjmenoval Tomáš Plesník.

"To co jsme vařili před krizí, je samozřejmě v porovnáním s tím, co vaříme teď, nesrovnatelné. Určitě je to ale lepší, než kdyby stál provoz úplně," nepochybuje Marek Langer.

Nezměnil se však pouze způsob výdeje jídla. Rovněž hygienická opatření restaurací jsou nyní mnohem přísnější.

"Máme k tomu spoustu nástrojů jako termoboxy, ochranné pomůcky a desinfekce. Zásadní je platba platebními nebo stravenkovými kartami. Hotovost vůbec nepřijímáme, jelikož by to při práci s jídlem bylo aktuálně nevhodné," nastínil některé postupy Tomáš Plesník.

Čas na zvelebení prostor

Jestli má nastalá situace alespoň nějaké pozitivum, tak je to prostor k úklidu a zvelebení podniků. Touto možností nepohrdli v Ducatti ani baru Aquarium, v němž je Marek Langer také manažerem.

"Současného stavu jsme využili především na malování a celkovou sanitaci všech prostor. Ať už jde o bar, sklad nebo toalety," prozradil.

"Ekonomicky už v krizi jsme. Klíčové ale budou následující měsíce"

Lidé se budou rádi vracet

Vládní nařízení má pochopitelně fatální vliv především na finanční stabilitu restaurací, které negenerují vůbec žádné zisky, potažmo, a v lepším případě, alespoň mizivou část zisků předchozích.

"Tahle krize už na nás ekonomický dopad určitě má, ale hlavní je to, jaký dopad ještě bude mít, a to na celé odvětví gastronomie. Dle mého názoru se to dá trošku ukočírovat. Každopádně je důležité, aby ten program Antivirus, který prošel vládou, byl co nejdříve dostupný podnikatelům. Teď si myslím, že bude hodně záležet na byrokracii, za jak dlouho to vyřídí," přemítá manažer Ducatti Caffeterie a pokračuje.

"Cash flow obou našich podniků je přímo ohrožena a záleží tedy na tom, kdy a za jakých podmínek dostaneme od státu nějakou kompenzaci. Nicméně věřím po skončení téhle krize se budou lidé určitě rádi vracet do baru a restaurace ať už na drink, kávu, čepované pivo nebo skvělé jídlo," neztrácí Marek Langer naději.

Snad "koronehoda" změní svět k lepšímu

Podobně se k celé záležitosti staví také Restaurace Archa.

"Suma sumárum máme běžně přes třicet stálých pracovních míst a nyní máme pouze tři až čtyři. Jediné co nám nyní přináší příjem je rozvoz a vyzvedávání jídel před restaurací. Jsme tak na zlomku našich běžných obratů, ale rostoucí tendence a naše nasazení nás jistě udrží ve hře," je přesvědčen Tomáš Plesník.

"Nepochybuji o tom, že celá tato situace nás jako společnost může posunout o obrovský kus dál. Já osobně se vždy snažím na všem najít něco pozitivního. Díky mému hendikepu se na život dívám jinak než před nehodou. Věřím tak, že i tato „koronehoda“, která naši společnost potkala, nás přiměje věci přehodnotit. Snad si začneme více vážit přepychu a pohodlnosti, ve kterém nyní žijeme, a svět se změní k lepšímu," zakončil Tomáš Plesník.