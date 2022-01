Prosincové plány restaurací výrazně narušily na poslední chvíli přijímané vládní restrikce a dlouhodobý úbytek turistů. „Pozitivní zprávou je alespoň to, že průměrné tržby na Silvestra v meziročním srovnání s rokem 2019 vzrostly o osm procent. Situace se ale přirozeně liší podnik od podniku a čísla nelze generalizovat,“ říká dále Igor Třeslín.

V loňském roce zavřelo od Vánoc do konce roku zhruba o 10 procent restauratérů více než obvykle, protože se jim na Vánoce a Silvestra kvůli omezením ani nevyplatilo otevírat. Řada firem byla vzhledem k vládním opatřením a nařízením nucena zrušit vánoční večírky, což rovněž ovlivnilo tržby i návštěvnost podniků během prosince.

"Přestože některé firmy byly nuceny vánoční večírky kvůli restrikcím zrušit, nevyplnily se naštěstí naše nejčernější scénáře propadu návštěvnosti o 50 procent, za což jsme rádi. Řada firem večírky modifikovala a přizpůsobila na přísnější režim protiepidemických opatření a udělala maximum proto, aby svým zaměstnancům poděkovala za celoroční nasazení a večírek se mohl konat," míní Igor Třeslín.

Lidé si v restauracích připlatili

Lidé si podle dat společnosti Storyous v prosinci v restauracích také více připlatili, neznamená to ale, že by si toho dávali více. Naopak. Restaurace byly nuceny zvedat ceny – ať už kvůli zvyšujícím se cenám potravin, dodavatelských služeb, energií, pokrytí ztrát, ale i proto, aby vůbec byly schopné přežít. Pokud se podíváme například na období mezi 24. a 31. prosincem, úbytek hostů činil téměř 26 procent oproti roku 2019. Zatímco v roce 2019 hosté v průmětu na účtenku zaplatili 250 korun, v roce 2021 to bylo už 293 korun.

„Propad tržeb a návštěvnosti nejvíce pocítili v Praze, do metropole nepřijíždí tolik turistů co dříve, lidé na svátky a Silvestra z Prahy také často odjíždí za rodinami do regionů, na chaty či hory. Podniky v průměru utržily o 22 procent méně, návštěvnost poklesla o 40 procent. Z hlediska počtu hostů na tom byl naopak nejlépe Jihomoravský a Olomoucký kraj a co se týče tržeb, tak Liberecký a Pardubický kraj,“ dodává ještě Igor Třeslín.

Změna průměrných tržeb a návštěvnosti restaurací od 24. do 31. prosince 2021 oproti roku 2019 v regionech ČR

Region Změna průměrné tržby na podnik (%) Změna návštěvnosti restaurací (%) Hlavní město Praha -22 -40 Jihomoravský kraj +6 +3 Středočeský kraj -5 -8 Moravskoslezský kraj -1 -20 Královéhradecký kraj -8 -19 Plzeňský kraj -2 -21 Ústecký kraj -14 -14 Jihočeský kraj -10 -8 Olomoucký kraj +3 +3 Liberecký kraj +19 -12 Pardubický kraj +13 -2 Zlínský kraj -11 -17 kraj Vysočina -16 -28 Karlovarský kraj +9 -4

Zdroj: Storyous