Podle něj už tak restaurace trpí tím, že lidé se stále obávají a chodí mnohem méně než před koronavirovou krizí. „Po znovuotevření se restaurace rozhodně nerozběhla podle představ, spíš fungují rozvozy a výdej přes okénko, ale dovnitř tolik zákazníků nechodí,“ povšiml si Štiller.

A aby toho nebylo málo, restauratér navíc přišel i o akce v salonku, které rovněž tvoří podstatnou část jeho tržeb. „To je úplně devastace. Firemní akce a večírky u nás nejsou a všechny nasmlouvané za nyní nastavených podmínek padly,“ potvrdil.

Podle provozního rakovnické restaurace Střelnice Petra Mendíka je rozhodnutí vlády pro restaurační podniky devastující. „Byli jsme zvyklí mít otevřeno do noci, o víkendu i do dvou a teď přišlo tohle. O obědy je zájem, jaký je, ještě jídlo stále rozvážíme, ale není to ono. O večeře jsme prakticky přišli. Vláda si námi dělá, co chce,“ zhodnotil.

Také majitel Penzionu Bezděkov Petr Kotík přiznal, že rozhodnutí vlády jej srazilo do kolen a absolutně ho nechápe. „Nejde jen o to, zda nás otevřou či zase zavřou, ale i o to, že podpory nefungují jednoduše a včas. Buď se k ní přes složitost celého procesu nejste téměř schopni vůbec dostat, nebo ji dostanete, ale až s několikaměsíčním zpožděním. Jen díky tomu, že mi přišla před několika dny dotace za pokoje za jaro mám na výplaty a odvody, ale co bude dál, z čeho budu platit další obvody, to opravdu nevím, Antivirus za říjen totiž stále nedorazil“ krčí rameny Kotík.

Lidé smlouvají, domů se jim nechce

Restaurace se v uplynulém týdnu po znovuotevření dostala zhruba na šedesát procent běžných tržeb, po zkrácení provozní doby ovšem zájem o večeře poklesl na minimum. „Když jsme měli otevřeno, prodali jsme při snížené kapacitě zhruba polovinu normálního počtu večeří, což odpovídalo povolené kapacitě. Ve středu jsme neprodali ani jedinou, jídlo si dali pouze ubytovaní. Lidé spíš přijdou na šestou a dají si jen pár piv,“ doplnil majitel penzionu.

Se zkrácenou provozní dobou jde v ruce i další problém. Ten paradoxně jde ze strany toho, že hosté přijdou a posedí. Mnohým se ve 20 hodin ještě domů nechce. „Už když bylo otevřeno do deseti, naráželi jsme na požadavky hostů zůstat déle, zkrátka smlouvají o každou čtvrt hodinku,“ podotkl Petr Kotík.

Tento problém vnímá i majitel pecínovského Růžku Ondřej Kinkal. „Poslat pryč lidi, které máte rád, ve 22 hodin, obzvlášť v pátek nebo v sobotu, bylo šílené. Zákazníci byli neskutečně natěšení a od čtvrtka tu bylo v rámci snížené kapacity plno. Teď to bude mnohem horší a projeví se to dost podstatně na tržbách,“ sdělil Kinkal.

Že by došlo ještě k horší situaci a restaurace zase musely zavřít, je už pro něj zcela nepředstavitelné. „Nakoupil jsem zboží za 60 tisíc, tedy z peněz, které jsem měl našetřené z léta. Úplně jsem se vydal a jestli to na zimu opět zavřou, opravdu nevím, jak dál. Druhou vlnu jsem ještě nějak přečkal, nechtěl jsem hospodu zavírat, byl jsem tu sám od rána do večera, ale další zavření už si nedovedu představit,“ řekl pecínovský hostinský.